Федынич: «Юхновец мне по-человечески просто жалко»

Приговор по «делу профсоюзов» оглашен, но какие цели оно преследует? Позволит ли приговор спать спокойно гражданскому обществу Беларуси?

Об этом «Белгазета» поинтересовалась у лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.

Лидеры профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и Игорь Комлик были признаны виновными в нарушении ч.2 ст.243 УК (уклонение от выплаты налогов, сборов в особо крупном размере). По решению суда Федыничу и Комлику ограничили свободу сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа («домашняя химия»), запретили занимать руководящие должности на 5 лет. Суд постановил также взыскать с лидеров РЭП BYN47560, госпошлину и судебные расходы в размере BYN1400. Конфискация имущества судебным решением не предусмотрена, арест на квартиры, земельный участок и автомобили отменен. Осужденные считают приговор политическим заказом и намерены его обжаловать.

– Суд признал вас виновным в неуплате налогов в особо крупном размере. Признаете свою вину?

– Защита не нашла даже признаков преступления. Мы перевели на английский и отправили материалы дела во все международные структуры – они все в шоке: где факт преступления? Его нет и быть не может. Это не суд, а заказное политическое мероприятие.

– Главное доказательство, по мнению обвинения, – выписка из банковского счета SEB Bank. Что это за документ? Удалось ли выяснить его происхождение?

– К сожалению, не удалось, потому что электронный ящик unionmember77@list.ru, в котором «нашлась» эта выписка, остался без «хозяина»: так и не удалось установить, кто является его владельцем.

Сначала говорили, что Игорь Комлик пользуется почтой, следствие попросило санкцию прокурора на вскрытие этого ящика. Но когда почту вскрыли, оказалось, что Комлика там и близко не было. В почте обнаружили переписку с нашими коллегами на хорошем английском языке с анонимом; наши партнеры даже обращались к анониму «Уважаемый Member!» (по названию электронного ящика), потому что не знали, как обращаться к человеку, который пишет письма.

Поэтому так называемая выписка не может являться не только доказательством – даже псевдодоказательством. Это свидетельствует о том, что профессиональный уровень следствия сегодня опустился ниже плинтуса.

– Какие еще доказательства представило следствие и прокуратура?

– Следствие так и не представило документально подтвержденные факты, что Федынич в конкретное время в конкретном месте открыл счет, перевез в Беларусь деньги и потратил в «своих корыстных целях». Нет таких фактов! Как бы ни хотела власть, мы свое реноме сохранили: сегодня у власти нет ничего против нас.

– Обвинение вызвало в качестве свидетелей около 30 человек. На суде фактически все превратились в свидетелей защиты. Зачем прокуратуре понадобилась такая масса свидетелей, которые, по сути, говорили не про инкриминируемый период – 2011г., а про более позднее время?

– Около 30 человек вызвано только в суд, а всего опрошено более 800 человек! Но зачем Следственному комитету заниматься никому не нужной работой во всех регионах? Людей шокируют, вызывают на допросы и спрашивают: как формируется бюджет профсоюза РЭП, как принимаются решения, с какими иностранными профсоюзами сотрудничаете. Именно потому все это и назвали «делом профсоюзов». Мы достойно держали удар до сегодняшнего дня, выдержим и дальше.

– Среди свидетелей особо выделяется фигура бывшей секретарши Юлии Юхновец, как она призналась в суде, агента КГБ. Какова ее роль в «деле профсоюзов»?

– Все дело не только в Юле Юхновец. Проблема в том, что Комитет госбезопасности занимается не обеспечением госбезопасности Республики Беларусь, а внедряет в каждую общественную структуру, неподконтрольную власти, своих агентов, чтобы добыть информацию, которую можно впоследствии использовать против людей, работающих во благо граждан Беларуси. Разве этим должна заниматься госбезопасность? Придет время – мы найдем авторов, которые занимались подтасовками. А Юхновец мне по-человечески просто жалко – она испортила свою жизнь смолоду.

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– Суд запретил вам занимать руководящие должности на 5 лет. Фактически это означает, что вы больше не сможете занимать должность председателя РЭП?

– А быть лидером – только занимать должность председателя? Я думаю, можно занимать любые должности, не обладая качествами лидера; а когда ты имеешь лидерские качества – можно обходиться и без должностей. Власть ошиблась в очередной раз, думая таким образом парализовать работу профсоюза РЭП. Лидерами не рождаются, лидерами становятся.

– Можно ли считать «дело профсоюзов» завершенным? Материалы в отношении юриста РЭП Юрия Белякова выделены в отдельное производство, материалы допросов свидетелей – тоже.

– «Дело профсоюзов» нельзя считать сегодня завершенным: множество материалов выделено в отдельное производство. Те же опросы более 800 членов профсоюза; представьте: если протокол опроса каждого человека занимает 5 страниц – какой же объем занимают материалы опроса всех? Материалы, касающиеся 2015-17гг., тоже не имеют никакого отношения к завершенному уголовному делу и тоже выделены в отдельное производство.

Материалы в отношении Белякова выделены в отдельное производство – он написал инструкцию, как в соответствии с Конституцией вести себя на допросе, если вдруг вызвали в Следственный комитет. Мы еще очень мало сделали, чтобы провести правовой всеобуч граждан – мы только заполнили маленькую брешь. И впредь сделаем все, чтобы люди меньше ошибались в ситуациях, когда непонятно, как себя вести. Правовой безграмотностью людей пользуются и Департамент финансовых расследований, и Следственный комитет.

Не скажу, что на меня оказывалось давление – это бесполезно: меня можно убить, но переубедить нельзя. Переубедить меня в том, что сегодня гражданам не нужна помощь – в трудовых, гражданских, административных правах – невозможно.

– Станет ли «дело профсоюзов» прецедентом, которым воспользуются власти Беларуси для укрощения строптивых?

– Уверен, что «дело профсоюзов» станет проблемой самой власти и получит продолжение не только в Беларуси, но и на международном уровне. Любая страна должна отвечать за выполнение международных обязательств, взятых на себя. Этим уголовным делом подставили верхушку власти – они не понимают природу профсоюзов. Я благодарен властям, которые в течение года давали такую бесплатную рекламу профсоюзу; все, кто следил за следствием и процессом, говорят: Федынич и Комлик не только отстояли свое реноме, они его повысили.

А строптивых не так и мало, но дело не в строптивости. Люди должны научиться быть вместе, когда проблемы касаются отдельно взятого человека. Мы придем к тому, что зарплату придется зарабатывать, а не получать, как это делает власть сегодня. Будет крепкий средний класс – появятся новые законы, появится совершенно другое отношение народа к власти и наоборот: власть станет зависеть от людей. А сейчас она зависит только от самой себя.