Застрелив в московском метро полицейского, убийца показал уборщице, где лежит тело

В московском метро на станции «Курская» поздно вечером 2 сентября застрелили полицейского. Убитому было 23 года, по данным Mash, его звали Андрей Райский, он намеревался в ближайшее время уволиться из полиции и уже написал соответствующий рапорт.

Как выяснило следствие, незадолго до инцидента полицейский остановил мужчину для проверки документов. Само убийство, сообщает источник РИА Новости, произошло в служебном туалете на станции — как полицейский и преступник оказались там, неясно.

Подозреваемый уехал с места происшествия на поезде, но через несколько часов был задержан. Сейчас его допрашивают следователи. Как пишет Mash, преступника зовут Нурлан Мурадов: он утверждает, что полицейский угрожал ему, и убийство было самообороной. По данным РИА Новости, подозреваемый — житель Оренбурга, судимостей у него нет. «МК» пишет, что предполагаемый преступник (издание называет его Нурланом Муратовым) — выходец из Кыргызстана. По данным издания, он служил в киргизской армии и получил ранение в голову во время боевых действий, после чего у него начались «проблемы с психикой», из-за которых иногда ему приходилось обращаться к врачам.

СК опубликовал видеозапись с места инцидента, она сделана сразу же после преступления: на ней убийца что-то объясняет уборщице, после чего указывает ей на подсобное помещение и садится в отъезжающий поезд. Уборщица осматривает место, на которое указал преступник, и убегает, вероятно, чтобы позвать на помощь.