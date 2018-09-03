«Самый стильный мэр в мире» посетил Минск. Фотофакт

В прошлом звездный футболист, а сейчас глава администрации Тбилиси Каха Каладзе встретился с белорусскими чиновниками.
Политик первым делом посетил грузинский фестиваль «Тбилисоба», который прошел в Минске.
– Я много раз бывал в Беларуси. В первый раз это было, когда я еще играл за «Милан», играл в футбол тогда. А потом, когда был министром энергетики, несколько раз был. Я очень люблю этот город, очень уважаю белорусский народ. Я очень рад, что между нашими странами, между нашими городами есть такое теплое отношение, – сказал Каладзе в интервью СТВ.
Также грузинская делегация посетила несколько промышленных предприятий, среди которых «Белкоммунмаш», «Белавтомаз» и «Штадлер Минск».
Интересно, что в СМИ Каху Каладзе нередко называют «самым стильным мэром в мире» из-за его способности модно одеваться и хорошо выглядеть в любой ситуации. Особенно это заметно на фоне белорусских чиновников.
Андрей Шорец, мэр Минска (по центру) и Каха Каладзе, мэр Тбилиси. Фото: minsknews.by
Фото: tbilisi.gov.ge
Фото: tbilisi.gov.ge