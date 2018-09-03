Самоубийства и аборты: печальная статистика о белорусской молодежи

Грустные цифры за прошлый год.

По данным Министерства здравоохранения, за 2017 год сделали аборты 8 девочек в возрасте до 15 лет. Это на один аборт меньше, чем в прошлом году, сообщает Еврорадио.

Всего женщины в возрасте до 30 лет сделали за год 10 805 абортов.

Также стало известно, что в прошлом году 263 жителя Беларуси в возрасте от 15 до 29 лет свели счеты с жизнью.

Самоубийства остаются основной причиной гибели белорусской молодежи в течение последних 6 лет. Об этом в статистическом сборнике «Дети и молодежь Республики Беларусь» за 2018 год сообщает Белстат.

Самоубийства опережают несчастные случаи, связанные с транспортными средствами (за 2017 год так погибло 167 жителей Беларуси в возрасте от 15 до 29 лет), и болезни системы кровообращения (123 случая), передает Еврорадио.

5 самоубийств в 2017 году совершили белорусы в возрасте до 14 лет.