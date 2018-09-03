Сурков и кобура. Фотофакт

В российском сегменте Telegram появилось свежее фото помощника президента России.

Оно примечательно тем, что Владислав Сурков (на фото слева), которого называют «главным куратором сепаратистских территорий», позирует с набедренной кобурой, а также что оно появилось в сети уже после смерти главы «ДНР» Александра Захарченко.

Как пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед», убийство Захарченко совсем не на руку Суркову: «В обозримом будущем эта ситуация может заблокировать на неопределенное время возобновление контактов с Волкером».

Речь идет о спецпредставителе США по Украине Курте Волкере, с которым помощник президента России в том числе год назад в Минске в закрытом режиме обсуждали российско-украинские отношения.