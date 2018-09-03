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Общество
03.09.2018
Евгений Кириллов
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея

Глава МИД ответил на критику бывшего французского президента. Понравилось далеко не всем.

В интервью TUT.BY министр иностранных дел Владимир Макей ответил на недавнее признание экс-президента Франции Франсуа Олланда, который в своих мемуарах нелестно отозвался о своем визите в Минск.

Олланд о встрече во Дворце Независимости: «Посадили за неудобный стол и накормили ужасными бутербродами»

– Видимо, Олланд имел в виду, что минский современный дворец не такой помпезный, как его бывшая резиденция – Елисейский дворец. Ну, извините, конечно, в отличие от Франции, которую фашисты протопали менее, чем за месяц, и которая сохранила после Второй мировой войны практически все выстроенные некогда многовековые дворцы, церкви, соборы и другие исторические памятники, Беларусь после четырех лет сопротивления лежала практически в руинах, как и Минск. Поэтому для нас, как бы кто ни относился, этот дворец является символом белорусского суверенитета и независимости и к нему тоже надо относиться с должным уважением как к такому символу, – сказал Макей.

Также глава МИД довольно подробно прокомментировал недовольство высокого гостя белорусской едой.

– От ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз. Они были и с белорусским салом, и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее. Да, не было устриц, улиток, лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, может быть, господину Олланду не понравилось. Но в целом, должен сказать, что за сутки только на питание было выделено в эквиваленте около 50 тысяч долларов, – заметил чиновник.

Такая аргументация понравилась не всем белорусским интернет-пользователям, многие из которых критически отнеслись к высказываниям главы МИД.

«Согласен с Олландом – полнейшая безвкусица, мебель новая, но в нее не влезть. А белорусы и оправдываются: мол, гости не в тот зал пошли. В общем, Средняя Азия», – комментируют ситуацию пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Все эти слова мистер Макей должен передать в первую очередь своему президенту, а потом уже критиковать французского».

«Надо было Олланда совсем не кормить. Пусть свои бутерброды с собой возит», – соглашаются с главой МИД другие пользователи.

«Несколько человек за пару дней съели на сумму, на которую месяц живут 250 жителей какого-нибудь райцентра. Социализм, однако».

«Ответ с агрессивным выпадом и переходом на личности уровня базарной торговки в стиле: лучшая оборона – это нападение. Про бутерброды не могу сказать, но про Дворец Независимости – прав на все 100%. Безвкусное строение в стиле колхозного гламура, стоившая налогоплательщикам безумных денег, не может являться никаким символом».

«Олланд высказал свое личное мнение отставного чиновника о какой-то малозначительной фигне (бутербродах и низком столике), да еще и в какой-то затрапезной книжке, которую мало кто вообще прочитает. А действующий министр иностранных дел Беларуси в ответ наговорил столько, что впору расторгать дипломатические отношения с Францией. Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой войне».

«Пока Путин спал, Олланд жевал бутерброды, а Меркель перебирала бумажки, кто-то с кем-то закладывал за воротник. Не будем их называть по имени», – иронизируют белорусы.

Макею пришлось оправдываться за слова Лукашенко про потерю независимости

 
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