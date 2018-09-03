Белорусская водительская аномалия

В это трудно поверить, но такова правда. Я предлагаю запомнить эту дату - 2 сентября 2018 года, когда мы, автомобилисты из страны в центре Европы, под конец второго десятка XXI века всерьез обсуждаем проблему включения ближнего света.

Тема взята не с потолка: новость за 22 августа «С субботы ГАИ будет штрафовать за невключенный ближний свет фар днем» набрала какое-то необъяснимое количество просмотров и обогнала по популярности наши гораздо более важные, интересные, написанные с большим трудом и, безусловно, обладающие гораздо большей новизной материалы. Да ведь это и не новость вовсе, а простое напоминание о ежегодной акции «Внимание - дети!».

Тогда почему столько просмотров и комментариев?

Большинство из них свидетельствует о том, что обозначение себя на дороге в любое время суток - именно тот случай, когда общественное сознание обогнало требование закона.

Форум ABW.BY:

golf33: «Никогда не замечали, что в темное время суток, во время дождя, тумана и пр. всегда найдется процентов 10-15 автовладельцев, которые совершенно не желают себя никак «обозначить»? Поэтому считаю, что включение ближнего света или ДХО уже давно должно быть закреплено в ПДД как обязательное к исполнению».

begser73: «Ехал сегодня по гродненской трассе. 200 км ремонтов и ограничение «70». Полно идущих на обгон. Тут не только ближний, я бы еще и люстру какую навесил, чтоб "гонщики" меня видели на «встречке». Ближний свет хорошо повышает заметность авто, я – за».

vasia11: «Все хорошо в меру, а именно, в моем понимании, свет – это правильно, главное не перебарщивать, а именно уважать других и не пользоваться левым ксеноном или светодиодными лампочками в темное время суток».

copter67: «Да уж привыкли, однако. Правда, как-то не было сообщений ни весной, ни прошлой осенью, что столько-то водителей оштрафовано за езду без света. Главное, чтобы сами милиционеры не забывали свет включать в своих авто. И эта информация несколько улыбнула: «Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД в жилой зоне и правилам перевозки детей, которыми зачастую пренебрегают родители, ошибочно полагая, что если учреждение образование находится совсем рядом с домом, то можно перевозить своего ребенка, игнорируя Правила дорожного движения". Если рядом с домом - зачем перевозить на машине-то? Или «понты» превыше всего?»

И кажется, все всё понимают. Но потом читаешь другие комментарии - и становится ясно, что до самостоятельно сформировавшейся гражданской позиции и ответственности нам еще как до Луны.

«... если у всех ближний свет, то он не помогает, а мешает разглядеть на «встречке» смерть с жалким «поворотником» на фоне сплошных огней. Тем более огни мешают определить расстояние до машины и ее скорость. Только если ты пьяный и сонный, едешь по пустынному шоссе, то встречный с включенными огнями тебя, может быть, удержит от выезда ему в лоб. Но до определенной степени опьянения».

А потом вспоминаешь друзей, которые абсолютно искренне говорили, что усадить их полугодовалую дочку в автолюльку невозможно (!), поэтому она ездит у мамы на коленях. И читателя, пришедшего в редакцию со своей историей и заодно рассказавшего, что его друг в аварии выжил только потому, что не был пристегнут, поэтому и он никогда не пристегивается. И себя, которая на заднем пассажирском сиденье пользуется ремнем безопасности только в трех случаях: если едет по Европе, если на дороге гололед или снежная каша или если доводится сесть в машину к редактору Алексею Хвощинскому - иначе он пассажиров не возит.

Значит, и в случае с ближним светом пора снять розовые очки и перестать требовать от людей, которым все человеческое не чуждо, моральных подвигов? Значит, лишь поправки в ПДД и непременный контроль с наказанием заставят всех включать фары днем не только во время специальных акций? Впрочем, в ближайшее время нам это не грозит.

Форум ABW.BY

В 2003 году ГАИ обязала водителей включать ближний свет фар в светлое время суток с 1 ноября по 31 марта. Соответствующая поправка была внесена в ПДД. Госавтоинспекция отмечала, что нововведение принесло результаты: число погибших уменьшилось на четверть.

Но президента страны это не убедило. В ноябре 2004 года он выступил против новаторства: «Едешь и наблюдаешь: солнце горит, свет - лучше не придумаешь, и машина едет с включенными фарами. И терзают граждан, которые сегодня за рулем автомобилей. Вы посмотрите, кого вы посадили за автомобиль, и понюхайте их хорошенько. И кто вам вообще дал право менять Правила дорожного движения?»

После этого требование включать ближний свет фар с 1 ноября по 31 марта было отменено.

Поэтому будем жить как и живем: ГАИ будет делать вид, что профилактика проведена, а водители – поступать так, как совесть подскажет. Ничего нового.