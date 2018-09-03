Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал убийство главы «ДНР».

– Возможно ли – наши спецслужбы (убили. – Прим.)? Менее возможно, судя по реакции Путина, такой яростной реакции его сразу. Он там выражение соболезнований по Кемерову – там три дня… А здесь вот сразу: «Подлое убийство! Негодяи…»

У меня две версии: либо украинские спецслужбы, либо коммерческие разборки. Или политические разборки, связанные с коммерческими разборками внутри так называемой «ДНР».

Я знаю, что у Путина было личное отношение к Захарченко. Он как-то рассказывал, как Захарченко под Дебальцево поднимал людей из окопа в атаку. Он как политрук Клочков…

Я напомню, что выборы должны быть нового главы ДНР. Я не думаю, что внутриполитическая ситуация как-то изменится, но политический градус как предлог для начала тех или иных спецопераций и украинских вооруженных сил и сепаратистов… И если Путин в ярости, то и Россия может там чего-то повернуть голову. Я думаю, что в этом смысле, безусловно, убийство Захарченко, которого привечал глава Российского государства, может иметь последствия неожиданные абсолютно и, конечно, дестабилизирующие ситуацию в этом регионе.

Латынина: 99%, что убийство Захарченко совершили украинские власти