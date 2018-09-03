Цифра дня. Белорусские гастарбайтеры – самые высокооплачиваемые в России

В исследовании Центра этнополитических и региональных исследований для НИУ ВШЭ сказано, в 2017 году трудовые мигранты из Беларуси в России зарабатывали в среднем 41,1 тысячи российских рублей.

Такие данные приводит провэд.рф.

В среднем Br1260 в месяц получают трудовые мигранты из Беларуси в России

Это больше, чем в среднем платят гастарбайтерам из Украины, Азербайджана и Грузии. Для сравнения, по данным на июль 2018 года средняя зарплата в Беларуси составляла 973,8 деноминированного белорусского рубля. В пересчете на российские деньги это примерно 32 тысячи.

Работающих в России белорусов органы власти не считают, пишет провэд.рф.

– Официальной статистики по количеству работающих у нас граждан Белоруссии не ведется. Белоруссия — это союзное государство, по условиям трудоустройства они ничем не отличаются от россиян из других регионов страны, например из Ленобласти», — пояснили в Комитете по труду и занятости Петербурга. Общий рынок труда действует в ЕАЭС с 2015 года.

В Центре изучения перспектив интеграции (ЦИПИ) численность белорусских гастарбайтеров в России оценили в 1 млн — это две трети работающих за рубежом граждан Беларуси. Еще 500 тысяч человек уехали на заработки в Польшу, Литву, Казахстан и др.