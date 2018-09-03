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Общество
03.09.2018
Салiдарнасць
Школьная учительница Лукашенко: Саша у меня всегда был Дедом Морозом

Бывшая учительница Ольга Чуешкова в эфире ОНТ рассказала о том, каким глава Беларуси был в школьные годы.

Молодая на тот момент учительница приехала в школу после института – и стала классным руководителем класса, в котором учился Александр Лукашенко.

– У меня был один очень активный ученик, – вспомнила она. – На фоне всего класса он всегда был лидером, все дела начинались у нас с Саши. Саша учился очень хорошо, у него троек практически не было ни по одному из предметов. Но больше всего ему нравились гуманитарные предметы.

По словам учительницы, Лукашенко активно участвовал в художественной самодеятельности и часто вел школьные концерты.

– Запомнилась мне история: как-то в разговоре перед Новым годом, а Саша у меня всегда был Дедом Морозом, я сидела, шила костюм и говорю: ну, вот, сама осталась без елки. Вечером стук в окно, уже темно, что такое? Открываю дверь – елка стоит, огромная, пушистая, а из-за нее выглядывает Саша, – вспомнила Чуешкова.

По словам учительницы, из-за относительно небольшой разницы в возрасте она всегда чувствовала себя с Лукашенко на равных и даже танцевала вальс.

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