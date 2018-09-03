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Спорт
03.09.2018
Салiдарнасць
Минское «Динамо» одержало первую победу после разгрома от «Зенита». Но Чиж готовится уйти

2 сентября матчами лидеров завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

Торпедо Мн – Шахтер – 2:3 (Тамело, 14, с пенальти, 68, с пенальти, Лаптев, 69 – Сзоке, 12,  Бакай, 45, с пенальти)

Слуцк – БАТЭ – 0:1 (Драгун, 67)

Динамо Мн – Неман – 1:0 (Галович, 64)

Минское «Динамо» одержало, наконец, победу после неудачного отрезка, который начался с разгрома в Санкт-Петербурге. При этом в клубе стали жить ожиданием: ходят слухи об уходе из «Динамо» бизнесмена Юрия Чижа.

По информации «Прессбола», новым собственником клуба может стать либо одна из государственных структур, либо белорусская частная компания — предположительно из сферы IT. Источники Tribuna.com сообщали, что уход Чижа может быть связан с разгромом от «Зенита» со счетом 1:8.

Во время матча в Бресте погас свет, но победить «Динамо» это не помешало

Турнирная таблица теперь выглядит так:

1. БАТЭ – 48 (после 19 матчей)

2. Витебск – 41 (19)

3. Динамо Мн – 41 (19)

4. Шахтер – 41 (19)

5. Слуцк – 33 (20)

6. Торпедо-БелАЗ – 31 (19)

7. Динамо Бр – 29 (19)

8. Неман – 29 (20)

9. Гомель – 23 (20)

10. Городея – 21 (20)

11. Смолевичи – 18 (20)

12. Ислочь – 17 (20)

13. Минск – 17 (20)

14. Днепр – 13 (20)

15. Луч – 12 (20)

16. Торпедо – 12 (20)

 
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