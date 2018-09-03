«Меньше придется сталкиваться с чиновником». В Беларуси создают электронное правительство

Начнется процесс с внедрения электронного документооборота.

Как заявил в интервью телеканалу ОНТ новый министр связи Константин Шульган, создание системы электронного правительства – это один из приоритетов его работы.

– Меньше придется сталкиваться с чиновником для получения любого вида услуг, – сказал он. – Для примера: простая справка ЖКХ... Иногда нужно тратить время, выстаивать длинные очереди. А электронная система позволит человеку, у которого будет свой личный кабинет, один раз подать заявку – а потом он будет оповещен, когда нужно прийти за результатом.

По мнению чиновника, это будет «повышать доверие людей к власти, так как сделает жизнь человека более комфортной и приятной».

– Электронное правительство будет начинаться с электронных документов. Это значит, не надо деревья рубить, это скорость… В этом есть преимущества для экономики. Но, если говорить более широко, понятно, что цифровизация несет еще и негативные моменты: высвобождая людей, надо думать, где их задействовать, – отметил министр.

По словам Шульгана, в перспективе Беларусь должна войти в топ-30 стран мира по развитию цифровых технологий.

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