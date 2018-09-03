Латынина: 99%, что убийство Захарченко совершили украинские власти

Юлия Латынина прокомментировала гибель главы «ДНР» в эфире «Эха Москвы».

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– Я склонна думать, что это операция СБУ – я как-то не вижу никакой другой возможности, потому что напоминаю, что вообще командиров ДНР и ЛНР убивали часто: от Гиви до Моторолы.

И вот это каждый раз, конечно, было никакое не СБУ. Понятно, что это была либо внутривидовая конкуренция, либо зачистка территории от людей, которые вели себя, ну, уже за пределами всего возможного. При этом им устраивались торжественные похороны, они объявлялись жертвами кровавых украинских фашистов. Это тоже очень известный прием, тоже нами позаимствованный у палестинских террористов, потому что это, вот, палестинские террористы очень любили убить конкурента и объявить его жертвами кровавых евреев.

Кстати, бенефициарами этих зачисток в ДНР был именно Захарченко. Например, когда убили Гиви, просто у него был с Гиви конфликт. И все это знали, и Захарченко через год после этого убийства сказал, что «Вот, мы нашли украинских фашистов, которые убили Гиви». И если бы речь шла о настоящей гражданской войне, а не об ее имитации, я бы сказала, что там есть некая вероятность, что Захарченко убили всякие там мстители за Гив и Моторол.

Но поскольку одно из отличий нашего имитационного Хамаса в Донбассе от настоящего как раз заключается в том, что ни за Гиви, ни за Моторолу никто мстить не будет, то я не вижу никаких других интересантов, которые заинтересованы в убийстве Захарченко кроме украинских властей.

То есть, ну там, я бы оставила там некоторое количество процентов на какой-то передел рынка, но еще раз повторяю, потому что если Захарченко был полностью подконтролен ФСБ и если бы ФСБ захотела, она бы просто так его сняла, щелкнула пальцами и он бы испарился.

И если представить себе… А как я уже сказала, 99%, с моей точки зрения, это так, что это убийство, совершенное украинскими властями. То это довольно сильно может изменить правила игры, потому что доселе правила были простые: убивали, соответственно, только люди, скажем так, имеющие отношение к российской стороне.

Вот, бесконечное количество убийств, которое совершалось в Украине – от Павла Шеремета, Вороненкова, чеченцев всяких, покушение на Геращенко, там история с Бабченко, где, заметим там, киллер-то был настоящий, да? Другое дело, что он был низкого сорта. Но есть еще куча гораздо менее известных и менее широко раскрученных историй, в которых украинцы сами удивлялись, что, там условно говоря, какой-то человек, который работал в украинской армии, оказывается, убит не в ходе разборки, а, оказывается, это была какая-то специальная акция.

Так вот, да? Доселе была история, что наши гуляли по территории Украины как хотели, а в ответ не было ничего. Скорее всего, украинцы боялись принять такое решение, они считали, что в ответ будет новая эскалация. Боялись упреков с Запада, боялись, куда это заведет, потому что, ведь, реакция России известна. Когда Россия делает всё что угодно (от Литвиненко до Скрипаля), это наше святое право, это мы крутые. А если следует какая-то ответка, то «Как вы посмели нас обидеть?»

И, вот, в этом смысле естественно, я думаю, в целях самосохранения украинские спецслужбы думали там «Не будет ли следующим Порошенко или Аваков в таком случае?»

Но, видимо, было принято решение как в Израиле – точечными ударами ликвидация противника. Обратите внимание, что всё произошло в кафе, которое полностью контролировалось телохранителями Захарченко. Ну, я понимаю, что, на самом деле, в Донбассе всё полностью контролируется телохранителями Захарченко или «Ташкента», да? Собственно, это и делает Донбасс Донбассом. Но тем не менее, кафе полностью контролировалось, было известным местом. Всё это вкрутили в какую-то лампочку, что свидетельствует о высокой квалификации людей, которые это делали.

И дальше посмотрим, что будет, потому что, как я уже сказала, один из вариантов – то, что убийство на территории Украины прекратятся, а другой – наоборот, к сожалению, будет заключаться в том, что начнутся убийства уже достаточно серьезных политиков. И, на мой взгляд, одна из причин, по которым Украина на это решилась, это, конечно, то, что ей больше никто на Западе не будет пенять, потому что, скажем, еще несколько лет назад там были всякие Тальявини, всякие люди, которые говорили, что с Россией надо считаться. Если б Украина хотя бы дернулась, то ей бы поставили на вид, что так недопустимо.

А теперь Россия – уже страна-изгой, и вот с этим статусом страны-изгоя, ну, и у Захарченко получается другой статус.

Захар, «Моторола», «Гиви», «Бэтмен» и другие