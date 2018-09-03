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Общество
03.09.2018
Ирина Плюто, intex-press
Женщины болеют чаще, чем мужчины? Уролог – о цистите и мифах о нем

Что является главной причиной возникновения цистита, как болезнь взаимосвязана с сексуальной активностью, почему нельзя «терпеть» до последнего и поможет ли при цистите грелка, Intex-press рассказал Андрей Кожевников, врач-уролог УЗ «Барановичская поликлиника №4».

Фото: Евгений Тиханович

Цистит – воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. В зависимости от того, как протекает заболевание, различают острый и хронический цистит. Острая форма возникает внезапно после воздействия провоцирующего фактора. Если в течение двух недель болезнь не проходит или повторяется несколько раз в течение года, цистит можно назвать хроническим.

Главные симптомы: частые, сильные позывы к мочеиспусканию с незначительным объемом выделяемой жидкости, жжение в уретре во время и после мочеиспускания, боль в области таза, лобка, нижней части живота, потемнение мочи.

Переохлаждение ни при чем?

Существует мнение, что основная причина развития цистита – переохлаждение. В действительности это не так. Цистит развивается из-за условно-патогенных микроорганизмов, которые присутствуют на теле человека. Когда они проникают в уретру и мочевой пузырь и их число достигает определенной концентрации, возникает воспаление и развивается острый цистит. Доказано, что практически в 90% случаев причиной заболевания становится кишечная палочка.

Но для возникновения болезни одного только присутствия возбудителя недостаточно – нужны провоцирующие факторы, к которым можно отнести переохлаждение, а также снижение иммунитета, частые вирусные инфекции, нарушение гормонального фона, наличие сахарного диабета, мочекаменной болезни. Предпосылкой к развитию заболевания может стать и привычка «терпеть» до последнего: застой мочи приводит к активному размножению бактерий.

Женщины болеют чаще, чем мужчины

С проблемой цистита чаще всего сталкиваются женщины. Это связано с особенностями строения мочеиспускательного канала – у женщин он короче и шире, чем у мужчин, и инфекции проще проникнуть внутрь.

Заболеть циститом можно в любом возрасте, но большинство пациенток – женщины от 20 до 50 лет. Нередко заболевание впервые появляется в период увеличения сексуальной активности – так называемый цистит «медового месяца». Для его профилактики необходимо до и после полового акта опорожнять мочевой пузырь. Это способствует вымыванию микробов из мочеиспускательного канала, что предотвращает их попадание в мочевой пузырь.

Отдельная группа – женщины в состоянии постменопаузы (55-65 лет). У них уменьшается выработка женских гормонов-эстрогенов, вследствие чего организму сложнее справляться с инфекцией.

Пожилые женщины чаще страдают от хронических циститов. Более того, у большинства женщин старше 65 лет имеется бактерийурия – постоянное обнаружение бактерий в моче. Поэтому часто инфекцию выявляют случайно, во время сдачи анализа мочи.

К врачу не идут – советуются с подругами

К сожалению, урологам часто приходится сталкиваться с тем, что пациенты занимаются самолечением. Многие женщины боятся или стесняются идти к врачу и покупают лекарства по советам подруг или провизоров в аптеках. А этого делать категорически нельзя! Неправильно подобранный препарат увеличит шансы на то, что болезнь перейдет в хроническую форму.

Часто сталкиваюсь с тем, что женщины, пытаясь облегчить симптомы, кладут на живот грелку или принимают горячие ванны. Это приводит к тому, что происходит усиление кровоснабжения в тазовой области, сосуды расширяются, увеличивается проницаемость их стенок, и бактерии с током крови могут попасть в любой орган. Еще один возможный исход прогревания всего тела – подъем инфекции по мочеточникам в почки, что приведет к развитию пиелонефрита.

Запоздалое обращение к врачу может обернуться интерстициальным циститом (сопровождается деформацией мочевого пузыря, уменьшением его объема и рубцеванием поврежденных тканей) и геморрагическим циститом (проявляется в виде кровотечения из стенок мочевого пузыря). Эти заболевания зачастую требуют хирургического вмешательства. Поэтому при первых признаках заболевания не тяните – обращайтесь к врачу. Причем именно к урологу.

Как предупредить заболевание

- избегайте переохлаждений: не сидите на земле, камнях, бордюрах, одевайтесь по погоде;

- пейте больше жидкости – не чай, кофе, а лучше всего чистую воду или минеральную без газа;

- соблюдайте правила личной гигиены: подмывайтесь после каждого посещения туалета. Если во время менструации вы пользуетесь тампонами, меняйте их не реже чем каждые 2-3 часа;

- при сидячем образе жизни старайтесь каждый час хотя бы на 5-10 минут вставать и ходить;

- регулярно посещайте уролога или гинеколога, даже если нет жалоб.

Мифы о цистите

1. Навсегда излечиться невозможно

Это не так. Цистит можно вылечить. За долгие годы медики научились неплохо с ним справляться. Главное, не запускать болезнь, чтобы она не переросла в хроническую.

2. Брусника и толокнянка – лучшие средства от цистита

Нет. Их можно принимать лишь в качестве вспомогательной терапии к лекарствам, которые назначит врач. Заменить медикаментозное лечение брусника и толокнянка не смогут.

3. Цистит лечат только антибиотиками

Не всегда. На самом деле врач назначает комплексное лечение в зависимости от характера и причин заболевания. Это могут быть противовоспалительные, натуральные или бактерицидные средства.

 
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