Когда закончится противостояние в Куропатах?

3 сентября исполняется три месяца акциям демократической общественности против открытия возле Куропат увеселительного заведения.

Активисты продолжают вахту в защиту мемориала у ворот ресторана «Поедем-поедим», расположенного в непосредственной близости от места, где в 1937-1941 годах сотрудниками НКВД были уничтожены многие тысячи ни в чем не повинных людей. Правоохранительные органы перманентно задерживают участников акций протеста, некоторые из них снова водворены в изолятор на Окрестина.

Как долго может продолжаться борьба за Куропаты?

По мнению политолога Валерия Карбалевича, это может длиться неопределенное время, поскольку власти прибегают к репрессиям только частично, когда возникает какой-то конфликт у дверей ресторана.

— Тогда вызывают милицию, которая составляет протокол, и тогда уже защитников Куропат судят. Если они просто стоят, то их вроде и не трогают, так что теоретически это может продолжаться долго. Вопрос, хватит ли ресурсов и терпения у представителей гражданского общества, — обращает внимание собеседник.

Он отмечает, что власти пока активно не вмешиваются в ситуацию.

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