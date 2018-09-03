Постопускное. Как правильно вернуться к работе

Все самое долгожданное и желанное проходит незаметно и стремительно. Вот и пора отпуска понемногу близится к завершению. Как не поддаться хандре, всю энергию, накопленную за время отдыха, направить в рабочее русло и после отпуска стать еще эффективнее?

До свидания, офис, до свидания!

Не оставляйте все на последний день. Если отпуск запланирован давно, готовьтесь к нему спокойно и заранее. За месяц распланируйте свои дела, чтобы все успеть. Без суеты завершите задачи, введите в курс дела замещающих вас коллег, предупредите клиентов и партнеров. Все несрочные проекты отложите на послеотпускной период, чтобы они вас не беспокоили во время отдыха.

Уходя – уходи

Кому-то мой совет может показаться банальным, но все-таки: отдыхайте во время отпуска. Если вы действительно выключитесь и сможете выдохнуть, то станете намного более стрессоустойчивыми. Предупредите коллег, чтобы, по возможности, не беспокоили вас эсэмэсками и звонками, а сами старайтесь не проверять почту и другие мессенджеры. Лучше прочитайте любимый журнал и хорошую книгу.

Вспомнить все

Деньги, интерес, самореализация, команда единомышленников – вспомните любые 3 вещи, которые лично вас больше всего мотивируют. Начинайте думать о них за 2 дня до выхода на работу, чтобы настроить себя на позитивный лад, а также первую неделю в офисе, пока окончательно не вернетесь в рабочую колею. Также вспоминайте эти вещи каждый раз, когда уровень стресса повышается, напоминайте себе, за что вы на самом деле любите свою работу.

Все имеет свое место

Распланируйте свою работу в первый день после отпуска. Не паникуйте и не спешите, выделите для решения каждой задачи определенное время. Повесьте список у себя перед глазами и отмечайте решенные вопросы. Не перескакивайте с проблемы на проблему, следуйте своему расписанию. Только так вы уделите каждому важному пункту необходимое внимание и не будете распыляться по пустякам.

Делу – время, потехе – час

Уходите с работы вовремя хотя бы первые несколько дней. Не сводите свои отпускные впечатления и набранную энергию на нет. Пообщайтесь с друзьями, пока свежи воспоминания об отдыхе, просто расслабьтесь и не фокусируйтесь сразу на проблемах. Не допускайте до себя стресс как можно дольше. Даже если переработки неизбежны, возьмите за правило уходить вовремя хотя бы два раза в неделю, чтобы посвятить свободное время себе и своим близким и заняться чем-то, что позволит продлить атмосферу отпуска. Ведь сейчас позитивное настроение вам необходимо не меньше, чем во время отдыха.

Два билета в лето

Самый приятный совет – начинайте планировать. Повесьте красивую фотографию прошедшего отпуска у себя над рабочим столом, найдите несколько направлений мечты: смотрите отели, билеты, читайте отзывы и готовьтесь к следующему отпуску. С такими позитивными воспоминаниями и мыслями любая работа будет идти намного эмоционально проще. А мысль о том, что время до следующего отличного отпуска пролетит быстро, будет вас мотивировать и заряжать энергией для грядущих достижений.