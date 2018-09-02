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Общество
02.09.2018
Салiдарнасць
В понедельник вернется жара – местами ожидается до +29°С

Прогноз погоды на 3 сентября.

Минск

Переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 35-45%). Температура воздуха +24..+26°C. Ветер восточный, 4-9 м/с, сообщает сайт Белгидромета.

Брест

Переменная облачность. Ночью без осадков. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха +25..+27°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Витебск

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). Днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 55-65%). Температура воздуха +23..+25°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Гомель

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Гродно

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Могилев

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). Днем возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 35-45%). Температура воздуха +24..+26°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

 
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