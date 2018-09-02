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02.09.2018
Салiдарнасць
Как в Москве протестовали против пенсионной реформы

Организованная коммунистами акция не собрала заявленное количество участников.

Фото ВВС

2 сентября в Москве и ряде других российских городов прошли акции протеста против пенсионной реформы.

В столице России, по подсчетам независимых наблюдателей, на митинг вышли около 9 тысяч участников против 15 тысяч заявленных.

В свою очередь организаторы озвучивали цифры в 100 тысяч участников.

 

Как сообщает Русская служба ВВС, воскресный митинг оказался менее зажигательным, чем демонстрация 28 июля. 2 сентября, как и тогда, было много красных флагов, звучали революционные и военные песни: после «Интернационала» ставили «Перемен!» группы «Кино».

Фото ВВС

Фото ВВС

Во время митинга в Москве его участники почтили минутой молчания память взорванного в Донецке лидера «ДНР» Александра Захарченко.

 

9 сентября в российских городах могут пройти акции протеста сторонников Алексея Навального, арестованного накануне властями на 30 суток.

Напомним, что в июне этого года правительство России объявило о планах повысить пенсионный возраст — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Новость не обрадовала многих россиян, что отразилось на рейтингах властей, в том числе и Путина — с 79% до 67%.

 
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