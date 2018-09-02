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Виктория Вайницкая, TUT.BYLADY.
«А мужу нравится». Зачем белоруски соглашаются на обнаженные фотосессии

Когда свои откровенные фото выкладывают всевозможные Ким Кардашьян, это никого не удивляет: эпатаж — работа для медийных личностей, особенно когда с другими талантами дело обстоит посложней. А вот зачем отнюдь не медийные белоруски загружают откровенные фото, с какой реакцией они сталкиваются и как себя при этом чувствуют?

Вероника Качан, 24 года, экономист по образованию, в свободное время — модель

Про осуждение

Раньше в Direct я получала много сообщений с негативом и презрением. Сейчас число таких сообщений значительно сократилось. Не знаю, с чем это связано. Но уже легче живется!

Стараюсь спокойно относиться к негативным и осуждающим высказываниям. Сколько людей — столько и мнений. Нужно помнить, что всем не угодишь и по чужой указке счастливее не станешь.

Причины негатива могут быть разные: воспитание, среда, в которой вырос, время. Для людей чуждо видеть девушек, которые выставляют свое тело напоказ, потому что их не так учили, их не так воспитали, для них это непристойно.

Я понимаю это и зла не держу. Ведь люди осуждают в других то, что не позволяют делать себе. А замечают изъяны те, кто недоволен своей внешностью.

Мои фотографии никак не мешают работе и учебе. Я никогда не слышала и не получала негативных высказываний о своих фото в социальных сетях ни от одногруппников, ни от коллег на работе. Негатив идет от незнакомых мне людей. Наверное, потому что люди, которые знакомы со мной лично, видят, какой я человек, а не судят обо мне только по снимкам.

Муж изначально был не в восторге, но профессиональные фотографии нравились. Со временем он ко всему привык, сам начал меня фотографировать. Принимает такой, какая есть, со всеми тараканами. Это любовь!

У меня есть хорошие знакомые-девушки, которым нравятся мои фото, нравится то, что я делаю. Даже интересуются, как пришла к такой форме и как поддерживаю ее.

Про лайки и комментарии

Ну, конечно же, обнаженные фото собирают больше лайков. Люди в любые времена желали хлеба и зрелищ. А вот большая часть комплиментов в мой адрес поступает от незнакомых, как в реальной жизни, так и в виртуальной. Особенно приятно получать комплименты от красивых девушек.

Если красивая девушка написала мне: «Красотка!», значит, она рассмотрела меня с головы до пят, оценила, насколько ровные у меня стрелки на глазах, насколько гладкие и шелковистые у меня волосы, насколько в моде мои брови и ногти. А это уже о многом говорит! (Смеется.)

Про уверенность и социальные сети

Фото в социальных сетях не стали причиной моей уверенности в себе. Фотография — это выражение самой себя, настроение, стиль. Я люблю красивые фотографии. Именно красивые, а не пошлые. Есть тонкая грань… Я делаю красиво.

Эмилия Будаева — 19 лет, художница, дизайнер и модель. Много путешествует и занимается спортом

Про мотивацию

Началось все с того, что в 15 лет меня пригласили на TFP-съемку. Как и любая девочка, любила фотографироваться, поэтому согласилась. Вскоре меня стали звать на другие съемки, предлагать рекламу — и для меня это было интересно.

Про осуждение

Люди, которые не умеют раскрепощаться, у которых есть определенные моральные принципы, могут осуждать такого рода фотографии. В этом ничего нет такого: имеют право. Главное, что на работе людей интересуют твои способности, никого не волнуют фото в инстаграме.

С парнем насчет фотографий у меня разногласий тоже нет. Он понимает, что это работа.

Про лайки и комментарии

Обнаженные фотографии определенно собирают больше лайков. Они эстетичны и приятны глазу, и ни в коем случае не вульгарны. У меня интересная внешность, и люди это отмечают.

Про уверенность и социальные сети

За время, пока выкладываю откровенные фото, приняла и поняла себя и тело. Следовательно, стала намного уверенней в себе.

Татьяна Волкова, 25 лет, участвует в съемках «ню» уже восьмой год

О мотивации

К съемкам пришла через массовку в кино. Затем дизайнер купальников пригласила на свой показ в качестве модели. Мне понравилось, решила остаться.

Про осуждение

Люди стесняются своего тела, боятся открыться чему-то новому. А я люблю себя такой, какая есть. И мной гордится моя семья.

Раньше сомневалась, стоит ли сниматься в стиле ню, а когда пришли фото, полюбила себя еще больше. Мужу нравится, он для меня главный критик.

Подруги удивляются, как после родов я осталась в такой «добеременной форме», почему после рождения сына на съемки стали звать чаще. (Смеется.)

Секрет прост: я получаю удовольствие от своих фотографий, от процесса съемок, от самой себя, от работы. Осуждения, конечно, были, будут, но это такой второстепенный фактор, если любишь то, что делаешь.

 
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