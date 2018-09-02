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Фото дня. Школьник пришел на встречу с Путиным в майке «Навальный 2018»
Ученик рассказал журналистам, что поддерживает движение российского оппозиционера.
Фото kremlin.ru
Российский школьник Егор Рябов пришел на встречу с победителями международных олимпиад, в которой участвовал Владимир Путин, в майке с надписью «Навальный 2018». Фото попало в подборку снимков, опубликованную на официальном сайте президента России.
В комментарии телеканалу «Дождь», Егор Рябов рассказал, что его поступок был «актом политического неповиновения, к которому футболка Навального подходила больше всего».
При этом школьник уточнил, что не является активным сторонником Навального:
— Я, скорее, за движение, которое сейчас есть и организовывается в основном им.
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