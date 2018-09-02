Фото дня. Школьник пришел на встречу с Путиным в майке «Навальный 2018»

Ученик рассказал журналистам, что поддерживает движение российского оппозиционера.

Фото kremlin.ru

Российский школьник Егор Рябов пришел на встречу с победителями международных олимпиад, в которой участвовал Владимир Путин, в майке с надписью «Навальный 2018». Фото попало в подборку снимков, опубликованную на официальном сайте президента России.

В комментарии телеканалу «Дождь», Егор Рябов рассказал, что его поступок был «актом политического неповиновения, к которому футболка Навального подходила больше всего».

При этом школьник уточнил, что не является активным сторонником Навального:

— Я, скорее, за движение, которое сейчас есть и организовывается в основном им.