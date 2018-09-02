Захар, «Моторола», «Гиви», «Бэтмен» и другие

Как и за что комбаты гибридной войны на востоке Украины погибали в тылу.

2015.Александр «Бэтмен» Беднов

«Экс-министр обороны ЛНР», глава группы быстрого реагирования «Бэтмен». Убит 1 января 2015 года.

В 2014 году Беднов был активистом Антимайдана и принимал участие в захвате здания СБУ. Он был одним из основателей отряда, патрулировавшего Луганск, который впоследствии стал группой быстрого реагирования «Бэтмен».

С 14 по 27 августа 2014 года Беднов занимал должность «министра обороны ЛНР».

«Бэтмен» был убит 1 января около города Лутугино во время столкновения с «прокуратурой ЛНР». Его автомобиль расстреляли из автоматов. Вместе с ним погибли пятеро бойцов сопровождения.

Власти ЛНР заявляли, что Беднова и членов его группы подозревали в том, что они похищали и пытали мирных жителей. По официальной версии, Беднова убили при задержании, в ходе которого он оказал вооруженное сопротивление. По другой версии, это было показательное устранение конкурента: зачем устраивать спецоперацию со стрельбой, если задержать без шума Беднова можно было днем ранее в рабочем кабинете?

2015.Алексей Мозговой

Алексей Мозговой, 2014 год. Фото РИА Новости

Алексей Мозговой, командир батальона «Призрак» — интернациональной группировки, пользовавшейся популярностью, в том числе и из-за личности лидера. Контролировал Алчевск.

Убит 23 мая 2015 года «украинскими народными партизанами» недалеко от казацкого блокпоста. Ответственность за убийство Мозгового взяла на себя якобы украинская группировка «Тени». Конспирологическая версия гласила, что покушение организовали люди атамана Павла Дремова, с которым у Мозгового случился конфликт из-за передела сфер влияния в «ЛНР» после отъезда Стрелкова (оба служили под его командованием) в Россию.

Однако люди Мозгового открыто рассуждали о мести со стороны Игоря Плотницкого, с которым Мозговой тоже был в плохих отношениях (не признавал его власть, а затем отказывался вступать со своим батальоном в его «народную милицию ЛНР»). Силовой ресурс Плотницкого — МГБ ЛНР — первым сообщила о смертельном ранении Мозгового.

Мозгового убили за день до обещанной им пресс-конференции в Москве, куда он собирался уехать с востока Украины, как это уже сделал атаман Козицын — еще один комбат, действовавший на территории «ЛНР» в 2014 году. Машина Мозгового подорвалась на фугасе, а затем была расстреляна.

2015.Павел Дремов

Павел Дремов

Павел Дремов — казачий атаман и полевой командир в «ЛНР». Получил известность во время боевых действий на востоке Украины, подчинялся Игорю Стрелкову. Когда Стрелков бежал в Россию, Дремов занял Северодонецк и контролировал работу предприятий Рената Ахметова.

Активно выступал против Плотницкого, даже угрожал ему некой «флешкой с компроматом», обвинял того в наживе на контрабанде угля, но затем возглавил «батальон народной милиции ЛНР», то есть признал власть Плотницкого.

Убит на второй день после собственной свадьбы в декабре 2015 года. Land Rover — свадебный подарок Дремову от однополчанина с позывным «Борщ» — взорвался (водитель спасся чудом) по дороге из Стаханова в Первомайск.

2016.Арсений «Моторола» Павлов

«Моторола» во время парада в Донецке. Фото РИА Новости

Командир батальона «Спарта», полковник вооруженных сил ДНР

Убит 16 октября 2016 года.

Впервые об Арсении Павлове заговорили весной 2014 года, когда вместе с гражданином России, писателем-реконструктором Игорем Стрелковым-Гиркиным Павлов участвовал в захвате и удержании Славянска. После начала конфликта в Донбассе он организовал собственный отряд «Спарта».

Моторола получил широкую известность после боев за Донецкий аэропорт — видеоролики у аэропорта, снятые на GoPro бойцами «Спарты» и «Сомали», принесли славу и Мотороле, и командиру «Сомали» Гиви.

16 октября 2016 года 33-летний Моторола был убит в собственном доме в Донецке. В лифте дома, где жил боевик, сработало взрывное устройство. В покушении на Моторолу власти ДНР обвинили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

2017.Михаил «Гиви» Толстых

Фото РИА Новости

Лидер батальона «Сомали», как и «Моторола», был «полковником ДНР» и получил медийную известность после роликов с фрагментами боев за Донецкий аэропорт. Он был последним полевым командиром со своим собственным «народным» батальоном. В дальнейшем на территории ДНР действовали уже профессиональные военные из российских «отпускников» и местных добровольцев.

Убит 8 февраля 2017 года при странных обстоятельствах.

Толстых погиб от выстрела огнемета «Шмель» в рабочий кабинет здания на базе «Сомали» в Макеевке. По официальной версии — за его устранением стоят украинские спецслужбы, говорилось даже о том, что прокуратура самопровозглашенной республики вышла на предполагаемых исполнителей по горячим следам.

По другой версии, на «Гиви» имели зуб его собственные сослуживцы, попавшие под обстрел под Авдеевкой (сам командир был эвакуирован с поля боя, получив ранение в ногу).

Были основания предполагать, что версию о причастности сослуживцев к устранению «Гиви» активно распространяли украинские спецслужбы.

2018.Александр Захарченко

Фото РИА Новости

Одна из наиболее влиятельных и непотопляемых фигур из всех сепаратистов ДНР и ЛНР, входил в руководство ДНР с первых ее дней, побывав комендантом Донецка.

Ходили слухи, что московские кураторы рассматривают Захарченко как вероятного единого лидера двух непризнанных республик. С отставкой и отъездом Плотницкого в Москву эти слухи резко усилились, но не оправдались.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года, получив смертельное ранение от взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. По подозрению в причастности к убийству уже задержаны некие украинские диверсанты, их сообщником называют охранника Захарченко — тот в бегах.

В СМИ озвучивалась информация, что кафе принадлежит одному из охранников Захарченко. Разыскивается ли хозяин кафе в связи с покушением, или это два разных человека — не уточняется.

Кафе «Сепар» после взрыва. Фото РИА Новости

Захарченко неоднократно заявлял о предотвращенных покушениях на свою жизнь, в последний раз — в мае 2017 года. Источники «Новой» сообщают, что уже несколько дней в «ДНР» ходили слухи о возможном новом покушении на Захарченко.