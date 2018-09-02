В 1/8 финала US Open Соболенко сыграет с обидчицей Саснович

20-летняя теннисистка осталась одна из белорусок на открытом чемпионате США.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-е место в мировом рейтинге) в 1/16 финала US Open победила пятую ракетку мира чешку Петру Квитову (7:5, 6:1)

В 1/8 финала Соболенко сыграет с японкой Наоми Осакай, которая накануне разгромила белоруску Александру Саснович (6:0, 6:0).

Из борьбы также выбыла Виктория Азаренко, уступив занимающей третью позицию в мировом рейтинге американке Слоан Стивенс (3:6, 4:6).