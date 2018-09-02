Во время матча в Бресте погас свет, но победить «Динамо» это не помешало

31 августа и 1 сентября состоялись матчи 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Торпедо-БелАЗ – Городея – 0:1 (Лебедев, 55)

Витебск – Смолевичи – 4:0 (Вергейчик, 24, Матвеенко, 66, Фурлан, 74, Теверов, 83)

Днепр – Луч – 0:0

Ислочь – Гомель – 0:1 (Волков, 31, с пенальти)

Динамо Бр – Минск – 2:1 (Дениш Дуарте, 17, Хобленко, 78 – Насибулин, 10)

Во время матча в Бресте произошла нештатная ситуация: на части стадиона пропало освещение.

Судья приостановил игру, но спустя некоторое время матч продолжился. А через несколько минут неполадки были устранены. Победу «Динамо» вырвало, играя в меньшинстве.

Завершится 20-й тур тремя матчами в воскресенье.