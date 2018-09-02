В Куропатах после стычки с посетителем скандального ресторана задержали активистов

В ИЧУ оказались три человека.

Вечером 1 сентября у ресторана «Поедем, поедим» произошла стычка между посетителем заведения и активистами. Об этом в фейсбуке сообщил один из лидеров протеста в Куропатах Павел Северинец.

Позже Северинец сообщил, что Дениса Урбановича, Филипа Шаврова и Максима Винярского доставили в ИЧУ Минского района.

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