Действительно ли другие люди занимаются сексом чаще, чем вы?

Когда мы думаем о сексуальной жизни других людей, мы уверены, что она у них гораздо разнообразнее и богаче. Почему нам так кажется? И что на самом деле?

Фото iStock

Недавно маркетинговая компания Ipsos завершила долгосрочное исследование, посвященное нашим ошибочным представлениям о самых разных вещах. Его результаты вскоре выйдут в свет в книге The Perils of Perception: Why We Are Wrong About Nearly Everything («Опасности ложного восприятия: почему мы заблуждаемся относительно почти всего»).

У британцев и американцев в ходе исследования, среди прочего, спрашивали, сколько раз, по их мнению, их соотечественники в возрасте 18-29 лет занимались сексом в последние четыре недели.

В среднем участники опроса в обеих странах предположили, что за последний месяц молодые мужчины делали это 14 раз. Тогда как (по данным комплексных исследований сексуального поведения) фактическая цифра составляла в среднем пять половых актов у британцев и четыре – у американцев.

Иными словами, опрашиваемые считали, что молодые люди занимаются сексом чуть ли не через день – то есть 180 раз в год. В реальности же это куда более скромные 50 раз.

Интересно, что респонденты-мужчины ошибались еще больше в отношении молодых женщин, считая, что сексуальная активность у тех составляет поражающие воображение 22 раза в месяц (в Великобритании) и 23 раза (в США).

Реальная цифра, однако, – примерно пять раз.

Как и со многими другими вещами, наши ошибочные представления основываются, с одной стороны, на наших субъективных ощущениях, а с другой – на том, что нам говорят.

Выживание нашего вида напрямую зависит от секса. Но именно по поводу него у нас много заблуждений.

В отличие от многих других человеческих действий, которые мы можем наблюдать, интимная жизнь скрыта от посторонних глаз. А то, что нам якобы разрешено видеть, часто не соответствует реальности.

Не имея другой информации, мы с детства прислушиваемся к разговорам сверстников, потом – к сплетням в раздевалке спортклуба, нам в голову западают результаты сомнительных опросов, запоминаются статейки в развлекательных журналах и те фильмы порно, которые мы когда-то посмотрели.

Во всем этом много «клубнички», фантастических «жизненных примеров» и преувеличений, совершенно искажающих реальную картину.

В упомянутом выше исследовании участников также спросили, сколько, на их взгляд, сексуальных партнеров имели за свою жизнь люди в возрасте от 45 до 54 лет.

Интересно, что на этот раз предположения респондентов достаточно точно соответствовали цифре, которую сообщают о себе мужчины.

В среднем получается, что опрошенные австралийцы и британцы указанного возраста имели в течение жизни 17 партнеров, а американцы – 19.

Впрочем, картина выглядит довольно странно, если сравнить ответы мужчин и женщин. Во-первых, число партнеров, которое называют в ходе опросов женщины, намного меньше, чем у мужчин.

Фактически женщины утверждают, что имели вдвое меньше сексуальных партнеров, чем представители противоположного пола.

Это одно из самых больших несоответствий в исследованиях сексуального поведения – ведь, с точки зрения статистки, такое просто невозможно.

Учитывая, что речь идет о партнере противоположного пола (а в опросах участвует примерно пропорциональное количество гетеросексуальных женщин и мужчин), эти цифры в целом должны совпадать.

Этому может быть несколько объяснений. Мужчины, например, могут также учитывать секс с проститутками. Или мужчины и женщины по-разному интерпретируют для себя этот вопрос (например, женщины могут не относить к сексуальным отношениям некоторые виды секса, а мужчины – наоборот).

Впрочем, наиболее вероятное объяснение такое: мужчины, очевидно, сознательно или нет, завышают эту цифру, тогда как женщины, напротив, могут ее занижать.

Одно из недавних исследований в США подтвердило это предположение.

В ходе опроса о сексуальном поведении исследователи разделили женщин на три группы.

Первая группа заполняла анкету анонимно. Участницы второй были уверены, что их ответы увидят исследователи (которые будут понимать, кто это отвечал).

А женщин в третьей группе опрашивали, как им сказали, «на детекторе лжи» (хотя никакого детектора не было, а было бессмысленно пикающее устройство).

Женщины из второй группы назвали среднюю цифру своих сексуальных партнеров как 2,6, анонимная группа – 3,4, а те, кто отвечал на «детекторе лжи» – 4,4.

И напоследок – еще об одной выявленной в США довольно странной тенденции.

Американский мужчина считает, что у американской женщины на протяжении жизни бывает в среднем 27 партнеров по сексу. Сами американки полагают, что цифра гораздо ниже – 13.

И эта последняя цифра гораздо ближе к действительности – по крайней мере женщины, рассказывая о себе, в среднем говорят о 12 партнерах.

Откуда же взялись эти мужские представления о 27 партнерах у женщин?

Дело в том, что около 20 американцев из тысячи опрошенных оказались очень специфического мнения о своих соотечественницах, назвав абсурдную цифру в 50 партнеров, а то и больше. Это и повлияло на общий результат.

Наши ложные представления демонстрируют, как мы воспринимаем окружающий мир. Они отражают наши подсознательные предубеждения и представления о том, что является нормальным, а что нет.

Исследование, о котором мы рассказали, свидетельствует о заблуждениях в отношении молодежи и прежде всего – молодых женщин, что можно расценить как тревожную тенденцию.

Как и в случае с другими предубеждениями, чтобы повлиять на взгляды людей, не надо бомбить их новой статистикой. Лучше кропотливо разъяснять, почему и откуда у нас в голове возникают ложные представления.