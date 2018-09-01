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01.09.2018
Салiдарнасць
Бомбу заложили «на удачу». Стали известны подробности убийства Захарченко

Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе.

— Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, — рассказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков, сообщает Интерфакс.

Предполагается, что в момент взрыва убийца главы ДНР находился рядом с кафе и видел, когда к зданию прибыл Захарченко. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР, а учитывая, что в нем часто бывали высокопоставленные гости, тщательно охранялось. По данным силовиков, без помощи «своих» установить бомбу в нем было почти невозможно.

По словам Казакова, закладка могла быть сделана накануне, в ночь с 30 на 31 августа, и была приведена в действие дистанционно.

— Это была, как ее называют террористы, закладка «на удачу», и заложена она туда была накануне, — сказал он. — Это были те же самые люди.

Сразу после убийства председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что оно было организовано украинской стороной. Власти ДНР официально назвали произошедшее терактом.

«Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — сообщил и. о. главы ДНР Дмитрий Трапезников Донецкому агентству новостей.

После Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг причастность Киева к инциденту. «У нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство», — сказал он журналистам в субботу в Киеве, комментируя сообщения о задержании украинских диверсантов в Донецке. Грицак добавил, что «никто не посылал» диверсионно-разведывательную группу.

 
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