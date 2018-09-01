В Киеве огласили приговор организатору убийства Аркадия Бабченко

Борис Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

Борис Герман. Фото: Reuters

Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко приговорен к 4, 5 годам лишения свободы, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Такое решение вынес Голосеевский суд Киева и этот приговор вступит в силу через месяц, сообщает Интерфакс-Украина.

— Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться, — отметил Грицак.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Герман в своих показаниях фактически подтвердил, что подготовка к убийству Бабченко финансировалась из России.

Напомни, 29 мая СМИ сообщили, что российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об убийстве была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.