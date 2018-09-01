Румас по примеру Лукашенко посетил школу на своей малой родине

Другие члены правительства тоже отправились в родные пенаты.
1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района.
Его примеру последовали и другие высокопоставленные чиновники.
Премьер-министр Сергей Румас посетил свою школу №2 в городе Туров, где 42 года назад он пошел в первый класс, сообщает sb.by.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченкопосетил Бегомльскую среднюю школу.
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович появился в гимназии №3 Могилева.
Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приехала в гимназию №1 имени Франциска Скорины Полоцка.
Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур провел День знаний на своей малой родине в агрогородке Белоуша Столинского района Брестской области.