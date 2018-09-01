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Общество
01.09.2018
Румас по примеру Лукашенко посетил школу на своей малой родине

Другие члены правительства тоже отправились в родные пенаты.

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района.

Его примеру последовали и другие высокопоставленные чиновники. 

Премьер-министр Сергей Румас посетил свою школу №2 в городе Туров, где 42 года назад он пошел в первый класс, сообщает sb.by.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченкопосетил Бегомльскую среднюю школу.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович появился в гимназии №3 Могилева.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приехала в гимназию №1 имени Франциска Скорины Полоцка.

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур провел День знаний на своей малой родине в агрогородке Белоуша Столинского района Брестской области.

 
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