Румас по примеру Лукашенко посетил школу на своей малой родине

Другие члены правительства тоже отправились в родные пенаты.

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района.

Его примеру последовали и другие высокопоставленные чиновники.

Премьер-министр Сергей Румас посетил свою школу №2 в городе Туров, где 42 года назад он пошел в первый класс, сообщает sb.by.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченкопосетил Бегомльскую среднюю школу.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович появился в гимназии №3 Могилева.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приехала в гимназию №1 имени Франциска Скорины Полоцка.

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур провел День знаний на своей малой родине в агрогородке Белоуша Столинского района Брестской области.