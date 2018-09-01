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01.09.2018
SNCMedia.ru
Скажите, что вы видите на картинке, и мы скажем, что у вас в голове (странно, но это работает)

Сконцентрируйтесь и посмотрите на картинку внутри статьи. Какое животное вы заметите первым?

Лошадь

Если вы увидели лошадь, то вы страстная и легко увлекающаяся натура. Секс и любовная игра имеют большое значение в вашей жизни. При этом вы никогда не позволяете себе выйти за рамки дозволенного, потому что всегда помните о том, что мы живем в социуме, а вы – его важная часть.

Курица

Тем, кто заметил курицу, важно наличие единомышленников. Вы верите в то, что один в поле не воин, поэтому действовать лучше в компании надежных друзей. Вы любите и умеете вносить вклад в общее дело, вас можно назвать идеальным командным игроком. Кроме того, верность – это ваша черта, неважно, идет ли речь о верности партнеру или идее.

Краб

Вы из тех людей, кто предпочитает не ломиться к своей цели с риском свернуть себе шею и не боится отступить на шаг, чтобы трезво оценить перспективы. Скорее всего, вы застенчивый и чувствительный человек, которого легко обидеть. При этом вы стремитесь узнавать новое и никогда не устаете исследовать мир.

Богомол

Если первым на картинке вы заметили богомола, вы нуждаетесь в мире, покое и тишине. Главное для вас – это ваш внутренний мир, все остальное – хаос и суета. Вы привыкли жить в том темпе, в котором вам комфортно, поэтому слоган «И пусть весь мир подождет» – это про вас. Вы не делаете резких движений и не принимаете опрометчивых решений. И это способствует вашей внутренней гармонии.

Волк

Вы существо высокоорганизованное. Вам прекрасно удается находить баланс между личным и общественным, потому что выстраивание границ – ваша сильная сторона. Ваши друзья и семья – надежные соратники, которые очень ценят вас (а вы отвечаете им взаимностью). Правда, иногда вы бываете довольно жестоки, но только с теми, кто нехорошо с вами поступил.

Если вы заметили собаку, то вам пора стать чуть добрее к себе. Отставьте уже эту критику и самокопание: вы гораздо лучше, чем вам кажется. Вы очень преданный человек, который умеет любить. Осталось только научиться принимать любовь, а не убегать от нее, сверкая пятками.

Орел

Вы человек, который не жалеет усилий для внутреннего роста. Вы находитесь в поиске гармонии, но при этом не спешите никому раскрывать свои чувства и мысли. Пожалуй, вам не помешает ненадолго спуститься с небес на землю и взглянуть на людей по-новому: может быть, с кем-то из них вам по пути?

Бабочка

Вы быстро подмечаете изменения вокруг и неплохо умеете к ним адаптироваться. Для вас свойственно принимать вещи такими, какие они есть – без иллюзий. Те, кому повезло знать вас близко, восхищаются вашей легкостью и веселым нравом, за которым, впрочем, скрывается умение быстро принимать серьезные решения.

Голубь

Если первой вы приметили птицу, которая символизирует мир, то вы склонны к самопожертвованию. Вам свойственно сострадание, вы не отказываете в помощи тем, кто в ней нуждается. Только не позволяйте людям пользоваться вашей добротой: станьте чуть менее бесхитростным существом, иногда это полезно.

 
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