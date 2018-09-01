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Общество
01.09.2018
Салiдарнасць
Что подарили Лукашенко школьники из Александрии и что он им. Фотофакт

1 сентября глава Беларуси посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, сообщает пресс-служба главы государства. Там он поделился своими воспоминаниями о школьно поре и дал ценные указания детям, родителям и учителям.

Не обошлось без ценных подарков. Лукашенко подарил школе комплекс спортивных тренажеров. Комплекс состоит из снарядов для воркаута и нескольких тренажеров.

Учащиеся в свою очередь подготовили для главы государства фотоальбом «Сцяжынкамi малой радзiмы», выполненный в технике скрапбукинга. Страницы альбома рассказывают о детстве, студенческих годах, трудовой деятельности Александра Лукашенко и декорированы в соответствии с тематикой фотографий.

 
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