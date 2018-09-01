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01.09.2018
Пассажирский самолет, летевший в Сочи, загорелся при посадке

Пострадали 18 человек.

ЧП с пассажирским Boeing 737, летевшим из Москвы в Сочи, произошло при посадке в аэропорту города. Как сообщает РБК, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате этого у лайнера разрушились стойки шасси и крыло, а также произошло возгорание левого двигателя.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Всего на борту было 166 человек, их всех эвакуировали. В результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети, погибших среди пассажиров нет.

Позже стало известно, что от сердечного приступа умер один сотрудник аэропорта. Это был руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Он первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

Вылет рейсов из Сочи отложен на неопределенное время в связи с инцидентом. Прилетающие борта принимаются.

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали проверку после инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

 
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