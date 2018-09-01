Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Что подарили Лукашенко школьники из Александрии и что он им. Фотофакт
Пассажирский самолет, летевший в Сочи, загорелся при посадке
Лукашенко пришел на линейку в свою школу в Александрии
Окружение Захарченко пытается сбежать с территории «ДНР»
Орехъ: « В России каждый второй считает, что поставить к стенке случайного человека может быть чем-то оправдано»
На Зыбицкой снова задержания. Ночью за пьянку забрали 18 человек. Видеофакт
Марадона: Лукашенко дал мне рабочее место
Лукашенко рассказал, как выбирал между Амариным и Ермоловичем
Шендерович: «Те, кто развязывает войны, должны гибнуть»
С 1 сентября подорожают услуги связи и интернет
В Кричевском районе погибли два работника местного водоканала
Ад «падатковага манэўру» Расеі Беларусь будзе страчваць каля $ 1,5 мільярда штогод
В Минске обсудили тенденции в сфере digital-рекламы
БАТЭ сыграет с «Челси» в групповом раунде Лиге Европы
«Никакой Семашко не старый и не больной». Лукашенко прошелся по старым и новым членам правительства
Какой будет погода на 1 сентября и ближайшие за ним дни
Лукашенко: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»
Горбачев: «Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили»
Психиатр по делу Коржича: «Для того, чтобы повеситься, слишком много действий»
Шендерович: «Вот же позорище, прости господи»
В Эстонии и Литве повысят «минималку». Как выглядят зарплаты соседей на фоне Беларуси: инфографика
Большая разница: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше?
Почему мясо, но не колбаса, — это часть здоровой диеты
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»
Отчего у руководства России подростково-ПТУшное хамство в адрес Саакашвили?
Разговорчики в сети: «Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»
Уже скоро. За что и кого из чиновников ожидает очередной разнос от Лукашенко
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
01.09.2018
Салiдарнасць
Лукашенко пришел на линейку в свою школу в Александрии

И дал ценные указания детям, родителям и учителям.

Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, сообщает пресс-служба главы государства. Там он поделился своими воспоминаниями о школьно поре и дал ценные указания детям, родителям и учителям.

Фото: president.gov.by

— Первое сентября — это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами, — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года.

— С теми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний — самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас, — уверен глава государства.

Педагогам и родителям Лукашенко дал завет научить детей «ориентироваться в жизни и принимать правильные и быстрые решения».

А учеников предостерег от поверхностной информации в интернете.

— И ключ к вашему уверенному будущему — это знания. Без них никуда. Знания не ради оценки, а ради достижения высоких целей. Не поверхностная информация, которая доступна в любом гаджете, в интернете, а глубокое изучение предметов. Да, мы живем в эпоху информационных технологий. Заглянув в тот самый гаджет, можем мгновенно получить ответ на любой вопрос. Но не это делает человека умнее и образованнее, а логическое мышление, умение рассуждать и делать правильные выводы, опираясь на собственный интеллект и эрудицию, — заверил он.

Глава государства также попросил учеников не забывать про физическую активность и обязательно заниматься спортом.

После праздничного концерта Лукашенко посетил расположенный в бывшем здании Александрийской школы историко-краеведческий музей и свой класс. Там Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками и своими бывшими учителями. Ребятам глава государства рассказал о своих школьных годах, а у педагогов поинтересовался нынешней жизнью и вручил им подарки.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.8 (оценок:20)
Главное
Как советские партизаны сожгли деревню и убили ее жителей
Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина
Заброшенные пионерлагеря в Беларуси. Фотофакт
Класковский: «Было бы упрощением твердить, что в белорусской системе фамилии ничего не значат»
«Объявил траур по Кобзону, но получилось – по себе»
Анна Северинец: Чиновники думают, что им выдается кольцо всевластия


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY