Лукашенко пришел на линейку в свою школу в Александрии

И дал ценные указания детям, родителям и учителям.

Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, сообщает пресс-служба главы государства. Там он поделился своими воспоминаниями о школьно поре и дал ценные указания детям, родителям и учителям.

Фото: president.gov.by

— Первое сентября — это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами, — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года.

— С теми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний — самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас, — уверен глава государства.

Педагогам и родителям Лукашенко дал завет научить детей «ориентироваться в жизни и принимать правильные и быстрые решения».

А учеников предостерег от поверхностной информации в интернете.

— И ключ к вашему уверенному будущему — это знания. Без них никуда. Знания не ради оценки, а ради достижения высоких целей. Не поверхностная информация, которая доступна в любом гаджете, в интернете, а глубокое изучение предметов. Да, мы живем в эпоху информационных технологий. Заглянув в тот самый гаджет, можем мгновенно получить ответ на любой вопрос. Но не это делает человека умнее и образованнее, а логическое мышление, умение рассуждать и делать правильные выводы, опираясь на собственный интеллект и эрудицию, — заверил он.

Глава государства также попросил учеников не забывать про физическую активность и обязательно заниматься спортом.

После праздничного концерта Лукашенко посетил расположенный в бывшем здании Александрийской школы историко-краеведческий музей и свой класс. Там Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками и своими бывшими учителями. Ребятам глава государства рассказал о своих школьных годах, а у педагогов поинтересовался нынешней жизнью и вручил им подарки.