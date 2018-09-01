После убийства Александра Захарченко гражданам запретили покидать территорию отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

Об этом сообщил в Facebook представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Всю ночь провёл на линии разграничения, был в Марьинке, Красногоровке, Майорске. Боевые действия активно не велись этой ночью, в Марьинке только слышал автоматные и пулеметные очереди. КПВВ «Майорское» работает только на въезд в ДНР. КПВВ «Марьинка» и «Гнутово» со стороны ДНР — въезд и выезд закрыты. Из «ДНР» людей не выпускают ни в РФ, ни в ОРЛО. (…) Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории ДНР. Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться», — написал Лисянский.

По его данным, ночью были осуществлены аресты минимум двух человек, сообщает Цензор.нет.

Кроме того, как подчеркнул представитель украинского омбудсмена, Донецк взят в кольцо военной техникой, «все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность». «Такая обстановка, по информации источников в НВФ ДНР, продлится 3 дня», — уточнил он.

Известно также, что в Донецке из-за убийства Захарченко отметили торжественные мероприятия к 1 сентября.

Напомним, в пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе «Сепар», в результате один человек погиб, минимум трое пострадали. В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен «глава минфина» самопровозглашенной республики Александр Тимофеев «Ташкент».

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