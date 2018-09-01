На Зыбицкой снова задержания. Ночью за пьянку забрали 18 человек. Видеофакт

Позвали даже ОМОН.

Инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября. На набережной реки Свислочь вблизи Зыбицкой столичная милиция задержала 18 человек. Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, причиной стало распитие спиртных напитков, а также нахождение граждан в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

К мероприятиям привлекались сотрудники ППСМ и ОМОНа. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 17.3 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) КоАП Республики Беларусь. После всех отпустили.

«В милицию от граждан продолжает поступать информация о нарушениях общественного порядка со стороны отдыхающих на полюбившейся молодежи ул. Зыбицкой, а с учетом благоприятных погодных условий подобные нарушения участились», — говорится в сообщении ведомства.

В Ведомстве отметили, что столичная милиция «и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на ул. Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение».