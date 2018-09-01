Марадона: Лукашенко дал мне рабочее место

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона поздравил с днем рождения Александра Лукашенко. В скором времени он собирается вновь прилететь в Беларусь.

Фото Сергея Гапона

Диего Марадона написал в Instagram:

– Не перестаю восхищаться президентом Беларуси Александром Лукашенко. Хочу поздравить его с днем рождения и поблагодарить за то, что он дал мне рабочее место в его стране. На следующей неделе начну свою деятельность в брестском «Динамо».

Марадона побывал в Бресте в середине июля, после чего улетел в отпуск на родину. В клубе не знали, когда вернется председатель правления. Появились даже слухи, что с Марадоной расторгнут контракт из-за его неподобающего поведения.

Недавно сообщалось, что Марадона вместо Беларуси в ближайшее время отправится в Венесуэлу. Но, вероятно, он решил иначе. Теи более, что ранее Марадона высказывал желание встретиться с Александром Лукашенко.

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