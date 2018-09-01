Заброшенные пионерлагеря в Беларуси. Фотофакт

Статья, посвященная детским оздоровительным лагерям, которую опубликовал «Новы Час», сопровождается серией фото, демонстрирующих состояние некоторых заведений.

Только за последние 8 лет и только в Гомельской области было продано 17 детских лагерей. Часть из них не используются. Например, «Спартак» в Петриковском районе продолжает приходить в запустение, а от «Чайки» в Кленках остались только груды кирпича.

Полностью фоторепортаж смотрите тут