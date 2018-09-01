Лукашенко рассказал, как выбирал между Амариным и Ермоловичем

Назначая Максима Ермоловича министром финансов, глава Беларуси поведал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.

Примечательно, что буквально пару дней назад в интервью «Салідарнасці» экономист Ярослав Романчук посоветовал Лукашенко снять Амарина, поскольку уже давно функции министра выполняет его заместитель Ермолович. И вот 31 сентября стало известно о перестановках.

Сам Лукашенко пояснил, что им двигало при назначении Ермоловича.

— Я никогда не назначаю людей по личной преданности. За этим столом я вас вообще редко видел. Но если человек дает результат, если у него мозги на месте, он дисциплинированный исполнитель, если исполняет свои функции, почему его не назначить? Вот единственная причина — профессионализм, любовь к народу, болезнь за то, чтобы государство развивалось и процветало, чтобы мы больше никогда не были под плеткой. И это зависит от нас. И не надо ничего там выгадывать и искать какие-то подводные течения. Никто мною не управляет, когда я назначаю кадры. Я выслушиваю порой тысячи вариантов, десятки и сотни — это точно, и решаю сам, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Касаясь назначения нового министра финансов, глава государства заметил, что предыдущий руководитель ведомства Владимир Амарин является хорошим специалистом.

— Мы виноваты сами, что, не разобравшись, бросили его в это пекло, учитывая его отдельные черты характера. Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Максим Ермолович тоже не случайный человек в Министерстве финансов. В свое время он вместе с Владимиром Амариным претендовал на должность министра.

— Для меня вы были практически равновелики, я даже прежде предпочитал твою кандидатуру. Но слишком много было рекомендующих и ратующих за Амарина. И к этому, кстати, надо вернуться — чтобы отвечали за свои рекомендации. Но, учитывая, что я меньше знал, чем те, кто рекомендовали и Амарина, и Ермоловича, я согласился назначить на должность Амарина. Если уж откровенно говорить, как это было. Но для себя я сделал вывод: коль человек хороший финансист, опытный работник, знающий иностранные языки, разговаривающий в мире на одном и том же языке с финансистами, я решил посмотреть, пропадет или нет. Не пропал. Пришло время — решаем вопрос о назначении, — констатировал Александр Лукашенко.

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