Класковский: «Было бы упрощением твердить, что в белорусской системе фамилии ничего не значат»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко рассказал, как выбирал между Амариным и Ермоловичем
Шендерович: «Те, кто развязывает войны, должны гибнуть»
С 1 сентября подорожают услуги связи и интернет
В Кричевском районе погибли два работника местного водоканала
Российские СМИ: в Донецке взорван глава «ДНР» Захарченко
Ад «падатковага манэўру» Расеі Беларусь будзе страчваць каля $ 1,5 мільярда штогод
В Минске обсудили тенденции в сфере digital-рекламы
БАТЭ сыграет с «Челси» в групповом раунде Лиге Европы
«Никакой Семашко не старый и не больной». Лукашенко прошелся по старым и новым членам правительства
Какой будет погода на 1 сентября и ближайшие за ним дни
Лукашенко: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично»
Дмитриев: «Люди умеют удивлять. Особенно, когда проворачивают схему, чтобы получить заказ из бюджета»
В Литве заработает новая система скоростных радаров: карта размещения
Саша и Сирожа поздравили Лукашенко: «Ён стабільнасьці саздацель! Хэпібёздэй, прэдседацель!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»
Горбачев: «Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили»
Психиатр по делу Коржича: «Для того, чтобы повеситься, слишком много действий»
Шендерович: «Вот же позорище, прости господи»
В Эстонии и Литве повысят «минималку». Как выглядят зарплаты соседей на фоне Беларуси: инфографика
Большая разница: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше?
Почему мясо, но не колбаса, — это часть здоровой диеты
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»
Отчего у руководства России подростково-ПТУшное хамство в адрес Саакашвили?
Разговорчики в сети: «Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»
Уже скоро. За что и кого из чиновников ожидает очередной разнос от Лукашенко
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
01.09.2018
Салiдарнасць
Класковский: «Было бы упрощением твердить, что в белорусской системе фамилии ничего не значат»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал новые кадровые назначения.

По его словам, с назначением министром финансов 41-летнего Максима Ермоловича, которого эксперты характеризуют как либерала и рыночника, усиливаются позиции прогрессивных технократов в правительстве.

«Было бы большим упрощением твердить, что в белорусской системе фамилии ничего не значат, что все функционеры — просто марионетки, покорные исполнители воли Лукашенко, — пишет Александр Класковский в своей статье на сайте naviny.by. — На иного сколько ни кричи, как ни стращай его наручниками — толку ноль. Низок потолок у кадров старой формации. Откровенно слабы крепкие хозяйственники советского разлива в свете задач цифровой экономики, шестого технологического уклада и пр. ».

А вот новоиспеченный премьер Сергей Румас, по мнению политического обозревателя, за два года на прежнем посту, во главе Банка развития, «совершил чудо» — вытянул многострадальную деревообработку на положительную рентабельность.

«Поставь ему и его команде задачу провести комплекс рыночных реформ — думаю, справились бы не хуже, чем в свое время поляки, эстонцы, — отмечает Александр Класковский. — Но такой задачи они не получили и при нынешнем руководстве не получат. Им предстоит латать дыры и маневрировать так, чтобы старины не порушить».

Согласно прогнозу экономиста Дмитрия Крука, Сергей Румас и Максим Ермолович «будут пытаться решить долговую проблему госсектора без приватизации и банкротства».

«Вот это и есть совмещение ужа с жабой — попытки оздоровить экономику без применения эффективных инструментов, — пишет Александр Класковский. — Но на самом верху белорусской власти упорно делают ставку на латание заводских крыш, новые станки и прочие чисто технические да технологические вещи. Трансформация же экономических отношений страшит тем, что повлечет за собой и трансформацию отношений политических».

А свою систему Лукашенко рушить не станет.

«Потому и Румасу, и Ермоловичу, и другим прогрессивным кадрам будет априори обозначен заниженный потолок», — заключает Александр Класковский.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Працаголік, рыначнік, падабаецца Захаду: сем фактаў пра новага міністра фінансаў Максіма Ермаловіча
«Даже премьер не может министром управлять. Только президент». Лукашенко назначил двух министров
«Мне стыдно, я совершил ошибку». Прапорщик Вирбал попросил прощения у матери Коржича
Белорусы – о кредитах: «По средствам жить не получается, получается только голодать»
Знаменитости, которые не боятся выкладывать свои интимные фото в cеть


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY