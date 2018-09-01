Класковский: «Было бы упрощением твердить, что в белорусской системе фамилии ничего не значат»

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал новые кадровые назначения.

По его словам, с назначением министром финансов 41-летнего Максима Ермоловича, которого эксперты характеризуют как либерала и рыночника, усиливаются позиции прогрессивных технократов в правительстве.

«Было бы большим упрощением твердить, что в белорусской системе фамилии ничего не значат, что все функционеры — просто марионетки, покорные исполнители воли Лукашенко, — пишет Александр Класковский в своей статье на сайте naviny.by. — На иного сколько ни кричи, как ни стращай его наручниками — толку ноль. Низок потолок у кадров старой формации. Откровенно слабы крепкие хозяйственники советского разлива в свете задач цифровой экономики, шестого технологического уклада и пр. ».

А вот новоиспеченный премьер Сергей Румас, по мнению политического обозревателя, за два года на прежнем посту, во главе Банка развития, «совершил чудо» — вытянул многострадальную деревообработку на положительную рентабельность.

«Поставь ему и его команде задачу провести комплекс рыночных реформ — думаю, справились бы не хуже, чем в свое время поляки, эстонцы, — отмечает Александр Класковский. — Но такой задачи они не получили и при нынешнем руководстве не получат. Им предстоит латать дыры и маневрировать так, чтобы старины не порушить».

Согласно прогнозу экономиста Дмитрия Крука, Сергей Румас и Максим Ермолович «будут пытаться решить долговую проблему госсектора без приватизации и банкротства».

«Вот это и есть совмещение ужа с жабой — попытки оздоровить экономику без применения эффективных инструментов, — пишет Александр Класковский. — Но на самом верху белорусской власти упорно делают ставку на латание заводских крыш, новые станки и прочие чисто технические да технологические вещи. Трансформация же экономических отношений страшит тем, что повлечет за собой и трансформацию отношений политических».

А свою систему Лукашенко рушить не станет.

«Потому и Румасу, и Ермоловичу, и другим прогрессивным кадрам будет априори обозначен заниженный потолок», — заключает Александр Класковский.