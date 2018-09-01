«Народ сейчас обеднел, букеты практически не берут». Как покупают цветы к 1 сентября

Intex-press посмотрела, как горожане приобретают цветы к первому школьному дню.

Канун 1 сентября – горячая пора для продавцов цветов. Однако пока в цветочных магазинах немноголюдно. В одном из цветочных магазинов в центре города в обед было всего пару человек.

Одна из продавцов магазина рассказала Intex-press, что основной наплыв покупателей ожидается 31 августа к вечеру, когда люди возвращаются с работы.

– Бывает, что и перед самым закрытием заходят, – говорит женщина. – А вообще народ сейчас обеднел, все ищут подешевле. Букеты практически не берут, в основном покупают веточку хризантем. Иногда даже без упаковки…

Также большой популярностью, по словам продавцов, пользуются белорусские розы: они практически в пять раз дешевле привозных. Но даже их берут по минимуму – один, редко три цветка.

В цветочных павильонах возле ДТ «Радуга» желающих приобрести цветы также было немного.

Как в Барановичах покупают цветы к 1 сентября — Intex-press. Последние новости города Барановичи, Беларуси и Мира

Сергей, который занимается цветами более 20 лет, рассказал, что сейчас спрос на цветы намного меньше, чем в прошлые годы.

– Сейчас мы уже не рассчитываем на 1 сентября, как раньше. Ажиотажа перед началом школьного года уже нет. Люди берут цветы неохотно и ищут что-нибудь подешевле.

Что касается цен, то по сравнению с прошлым годом они практически не изменились. Так, к примеру хризантемы, как и в 2017 году, можно приобрести за 3–4 рубля. На прежнем уровне остались и цены на букеты цветов: стоимость букетов колеблется от 10 до 30 рублей. А вот белорусские розы в этом году немного подешевели: если в 2017 году они стоили от 2 рублей, то сегодня розу можно купить от 1 рубля за цветок. Цены на импортные розы остались прежними – 4–5 рублей.

Цены

Ветка хризантемы – 4,5–5 руб.

Хризантема – 3 руб.

Роза (бел.) – от 1 до 3 руб.

Роза (имп.) – от 4 руб.

Букет цветов – от 10 руб.

Композиции в корзинах – от 15 руб.