«Народ сейчас обеднел, букеты практически не берут». Как покупают цветы к 1 сентября

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко рассказал, как выбирал между Амариным и Ермоловичем
Шендерович: «Те, кто развязывает войны, должны гибнуть»
С 1 сентября подорожают услуги связи и интернет
В Кричевском районе погибли два работника местного водоканала
Российские СМИ: в Донецке взорван глава «ДНР» Захарченко
Ад «падатковага манэўру» Расеі Беларусь будзе страчваць каля $ 1,5 мільярда штогод
В Минске обсудили тенденции в сфере digital-рекламы
БАТЭ сыграет с «Челси» в групповом раунде Лиге Европы
«Никакой Семашко не старый и не больной». Лукашенко прошелся по старым и новым членам правительства
Какой будет погода на 1 сентября и ближайшие за ним дни
Лукашенко: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично»
Дмитриев: «Люди умеют удивлять. Особенно, когда проворачивают схему, чтобы получить заказ из бюджета»
В Литве заработает новая система скоростных радаров: карта размещения
Саша и Сирожа поздравили Лукашенко: «Ён стабільнасьці саздацель! Хэпібёздэй, прэдседацель!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»
Горбачев: «Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили»
Психиатр по делу Коржича: «Для того, чтобы повеситься, слишком много действий»
Шендерович: «Вот же позорище, прости господи»
В Эстонии и Литве повысят «минималку». Как выглядят зарплаты соседей на фоне Беларуси: инфографика
Большая разница: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше?
Почему мясо, но не колбаса, — это часть здоровой диеты
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»
Отчего у руководства России подростково-ПТУшное хамство в адрес Саакашвили?
Разговорчики в сети: «Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»
Уже скоро. За что и кого из чиновников ожидает очередной разнос от Лукашенко
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
01.09.2018
intex-press
«Народ сейчас обеднел, букеты практически не берут». Как покупают цветы к 1 сентября

Intex-press посмотрела, как горожане приобретают цветы к первому школьному дню.

Канун 1 сентября – горячая пора для продавцов цветов. Однако пока в цветочных магазинах немноголюдно. В одном из цветочных магазинов в центре города в обед было всего пару человек.

Одна из продавцов магазина рассказала Intex-press, что основной наплыв покупателей ожидается 31 августа к вечеру, когда люди возвращаются с работы.

– Бывает, что и перед самым закрытием заходят, – говорит женщина. – А вообще народ сейчас обеднел, все ищут подешевле. Букеты практически не берут, в основном покупают веточку хризантем. Иногда даже без упаковки…

Также большой популярностью, по словам продавцов, пользуются белорусские розы: они практически в пять раз дешевле привозных. Но даже их берут по минимуму – один, редко три цветка.

В цветочных павильонах возле ДТ «Радуга» желающих приобрести цветы также было немного.

Как в Барановичах покупают цветы к 1 сентября — Intex-press. Последние новости города Барановичи, Беларуси и Мира

Сергей, который занимается цветами более 20 лет, рассказал, что сейчас спрос на цветы намного меньше, чем в прошлые годы.

– Сейчас мы уже не рассчитываем на 1 сентября, как раньше. Ажиотажа перед началом школьного года уже нет. Люди берут цветы неохотно и ищут что-нибудь подешевле.

Что касается цен, то по сравнению с прошлым годом они практически не изменились. Так, к примеру хризантемы, как и в 2017 году, можно приобрести за 3–4 рубля. На прежнем уровне остались и цены на букеты цветов: стоимость букетов колеблется от 10 до 30 рублей. А вот белорусские розы в этом году немного подешевели: если в 2017 году они стоили от 2 рублей, то сегодня розу можно купить от 1 рубля за цветок. Цены на импортные розы остались прежними – 4–5 рублей.

Цены

Ветка хризантемы – 4,5–5 руб.

Хризантема – 3 руб.

Роза (бел.) – от 1 до 3 руб.

Роза (имп.) – от 4 руб.

Букет цветов – от 10 руб.

Композиции в корзинах – от 15 руб.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Працаголік, рыначнік, падабаецца Захаду: сем фактаў пра новага міністра фінансаў Максіма Ермаловіча
«Даже премьер не может министром управлять. Только президент». Лукашенко назначил двух министров
«Мне стыдно, я совершил ошибку». Прапорщик Вирбал попросил прощения у матери Коржича
Белорусы – о кредитах: «По средствам жить не получается, получается только голодать»
Знаменитости, которые не боятся выкладывать свои интимные фото в cеть


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY