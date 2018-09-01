Шендерович: «Те, кто развязывает войны, должны гибнуть»

Российский публицист на своей странице в Фейсбуке высказался по поводу убийства главы ДНР Александра Захарченко.

«Те, кто развязывает войны, должны гибнуть. Идеальный вариант, конечно, арест и суд — и желательно, до того, как погибнут тысячи мирных людей, — но жизнь редко раскладывает идеальный пасьянс», — написал Виктор Шендерович.

«Объявил траур по Кобзону, но получилось – по себе»