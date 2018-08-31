Собрали реакцию Байнета на убийство главы самопровозглашенной ДНР.
Фото РИА Новости
31 августа в Донецке в ресторане «Сепар» в результате взрыва был убит лидер так называемой ДНР Александр Захарченко. Информацию официально подтвердили в СБУ Украины. Телеграмму с соболезнованиями родным и близким Захарченко отправил президент России Владимир Путин.
Российский «Коммерсантъ» сообщает подробности: взрыв в кафе прогремел в момент, когда в заведении начали собираться высокопоставленные чиновники «ДНР», чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона.
Новость об убийстве лидера сепаратистов не оставила равнодушными и многих белорусов. Предлагаем краткий обзор мнений.
Из Беларуси официальных соболезнований по состоянию на 21.30 пятницы не поступало
Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:
«Настамнеты постарались?»
«Мавр сделал свое дело, Мавр может уходит. В ваших услугах хозяева больше не нуждались».
«Его смерть предрекали многие. Спишут на украинскую ДРГ, но это просто чистка кадров».
«Сами завалили и сами же сделают из него героя и великомученика».
Из комментариев на «Нашай Ніве»:
«Яшчэ адным тэрарыстам на гэтай зямлі стала меньш».
«Объявил траур по Кобзону, но получилось – по себе».
«Хто выбухамi ваюе, ад выбухаў i гiне».
«О мертвых или хорошо или ничего. Поэтому – ничего».
«Кому-то очень не нужны свидетели».