Собрали реакцию Байнета на убийство главы самопровозглашенной ДНР.

Фото РИА Новости

31 августа в Донецке в ресторане «Сепар» в результате взрыва был убит лидер так называемой ДНР Александр Захарченко. Информацию официально подтвердили в СБУ Украины. Телеграмму с соболезнованиями родным и близким Захарченко отправил президент России Владимир Путин.

Российский «Коммерсантъ» сообщает подробности: взрыв в кафе прогремел в момент, когда в заведении начали собираться высокопоставленные чиновники «ДНР», чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона.

Новость об убийстве лидера сепаратистов не оставила равнодушными и многих белорусов. Предлагаем краткий обзор мнений.

Из Беларуси официальных соболезнований по состоянию на 21.30 пятницы не поступало

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Настамнеты постарались?»

«Мавр сделал свое дело, Мавр может уходит. В ваших услугах хозяева больше не нуждались».

«Его смерть предрекали многие. Спишут на украинскую ДРГ, но это просто чистка кадров».

«Сами завалили и сами же сделают из него героя и великомученика».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Яшчэ адным тэрарыстам на гэтай зямлі стала меньш».

«Объявил траур по Кобзону, но получилось – по себе».

«Хто выбухамi ваюе, ад выбухаў i гiне».

«О мертвых или хорошо или ничего. Поэтому – ничего».

«Кому-то очень не нужны свидетели».