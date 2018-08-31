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Экономика
31.08.2018
Салiдарнасць
С 1 сентября подорожают услуги связи и интернет

О повышении цен накануне заявили «Белтелеком», МТС и velcom.

В первый день осени «Белтелеком» повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

До 2,9 % к уровню текущих тарифов с 1 сентября составит рост цены на услуги МТС. Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

На сайте оператора сообщается, что «повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг».

Не более чем на 2,9% увеличится размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для абонентов оператора velcom.

 
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