В Кричевском районе погибли два работника местного водоканала

По предварительным данным, мужчины чистили трубу канализационного коллектора без средств индивидуальной защиты.

Фото sk.gov.by

31 августа в деревне Калинино Кричевского района около очистных сооружений были обнаружены тела двух мужчин, 1973 и 1975 г.р., без признаков жизни.

Как сообщает сайт Следственного комитета, погибшие являлись работниками предприятия УКПП «Водоканал», которые в пятницу проводили работы по прочистке трубы канализационного коллектора. По предварительным данным, мужчины работали без средств индивидуальной защиты.