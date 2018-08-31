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Российские СМИ: в Донецке взорван глава «ДНР» Захарченко
Сообщается, что взрыв прогремел у кафе «Сепар», где в тот момент находился лидер сепаратистов.
О взрыве в донецком кафе «Сепар» одним из первых сообщил Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
«Глава «ДНР» Александр Захарченко смертельно ранен в центре Донецка во время покушения», — говорилось в сообщении.
Позже информацию о взрыве в Донецке опубликовало российское агентство РИА Новости. В сообщении говорится о гибели Захарченко, агентство при этом ссылается на источник в силовых структурах так называемой ДНР.
О гибели лидера сепаратистов сообщает также ТАСС.
Если информация об убийстве Захарченко подтвердится, то его смерть станет восьмой среди насильственных смертей лидеров сепаратистов на Востоке Украины за последние четыре года.
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