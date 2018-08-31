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31.08.2018
Салiдарнасць
Российские СМИ: в Донецке взорван глава «ДНР» Захарченко

Сообщается, что взрыв прогремел у кафе «Сепар», где в тот момент находился лидер сепаратистов.

О взрыве в донецком кафе «Сепар» одним из первых сообщил Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

«Глава «ДНР» Александр Захарченко смертельно ранен в центре Донецка во время покушения», — говорилось в сообщении.

Позже информацию о взрыве в Донецке опубликовало российское агентство РИА Новости. В сообщении говорится о гибели Захарченко, агентство при этом ссылается на источник в силовых структурах так называемой ДНР.

О гибели лидера сепаратистов сообщает также ТАСС.

Если информация об убийстве Захарченко подтвердится, то его смерть станет восьмой среди насильственных смертей лидеров сепаратистов на Востоке Украины за последние четыре года.  

 
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