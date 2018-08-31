Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Фотожабы: «Стой! 400 рублей – нормальная зарплата»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Ад «падатковага манэўру» Расеі Беларусь будзе страчваць каля $ 1,5 мільярда штогод
«Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»
Белорусы – о кредитах: «По средствам жить не получается, получается только голодать»
«Ён стабільнасьці саздацель! Хэпібёздэй, прэдседацель!»
Какой будет погода на 1 сентября и ближайшие за ним дни
В Екатеринбурге появилась «кибердружина». Она ищет посты во «Вконтакте» и пишет заявления в полицию. Сейчас в ее состав входит около 150 человек
«Друзья» против «лошадей». Как Путин и Лукашенко пенсионную реформу переживали
«Путин, которого сейчас тщательно ограждают от этой истории…»
Предыдущий выпуск:
«Я не плачу. Просто цены на бензин в глаз попали»
Главное