Фотожабы: «Стой! 400 рублей – нормальная зарплата»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Ад «падатковага манэўру» Расеі Беларусь будзе страчваць каля $ 1,5 мільярда штогод

«Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»

Белорусы – о кредитах: «По средствам жить не получается, получается только голодать»

«Ён стабільнасьці саздацель! Хэпібёздэй, прэдседацель!»

Какой будет погода на 1 сентября и ближайшие за ним дни

В Екатеринбурге появилась «кибердружина». Она ищет посты во «Вконтакте» и пишет заявления в полицию. Сейчас в ее состав входит около 150 человек

«Друзья» против «лошадей». Как Путин и Лукашенко пенсионную реформу переживали

«Путин, которого сейчас тщательно ограждают от этой истории…»

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«Я не плачу. Просто цены на бензин в глаз попали»