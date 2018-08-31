В Минске обсудили тенденции в сфере digital-рекламы

Большое мероприятие для рекламщиков Digital Rave прошло в обновленной «Галерее Ў».

По словам одного из организаторов мероприятия, руководителя Ассоциации интерактивной рекламы IAB Belarus Кирилла Лащенко, в глобальном контексте интернет становится медиа №1. В мировых рекламных затратах его доля уже достигла 43%, а в ближайшие годы превысит порог в 50%.

В то же время объем белорусского рынка онлайн-рекламы пока самый маленький среди европейских стран.

– Но есть и позитивный момент – наш рынок самый динамичный по темпам роста. Сегодня рекламные затраты на одного пользователя в 5 раз ниже, чем в соседней России, притом что потребительские расходы белоруса и россиянина отличаются в 1,8 раза, поэтому нам есть куда расти, – заметил он.

Как отметили многие спикеры, сегодня на белорусском рынке есть все трендовые инструменты и технологии, о которых сейчас говорит глобальное digital-сообщество.

– Только в медийной рекламе в 2018 году мы ожидаем рост бюджетов на уровне 20%. Драйвят рост сегмента видеореклама, которая займет треть в медийном пироге и мобильная реклама, – подчеркнул Кирилл Лащенко.

В конференции Digital Rave, которая прошла в Минске в конце августа, приняли участие специалисты по рекламе, представители медиа, блогеры, а также крупнейшие digital-агентства Беларуси, такие как Admixer, Red Graphic Interactive, Vondel, Advanсе Digital, #DB3 и другие.