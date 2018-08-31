«Никакой Семашко не старый и не больной». Лукашенко прошелся по старым и новым членам правительства

Глава Беларуси назвал «глупостью несуразной» домыслы о том, что новый состав правительства сформирован «до выборов» и является временным.

Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения.

— Идет обсуждение после назначения нового правительства: «Вот, это такое техническое, оно до выборов». Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Руководитель Беларуси отметил, что специально подбирал на высокие посты молодых.

— Это естественно. Должно быть обновление. Не должно быть застоя. Застой начинается в экономике, обществе с застоя в кадровой работе. Поэтому вполне естественно, что вы — нынешнее поколение руководителей — на 20-25 лет моложе. Это нормально. Ниже уже брать планку нельзя, потому что у них не хватит опыта, — пояснил Лукашенко.

И попросил новых руководителей до выборов показать свой профессионализм.

— Чтобы люди почувствовали, что с этими людьми можно иметь дело. И если мы вместе пойдем на выборы, это уже будет плюс в мою сторону. Поэтому нет здесь цели «до выборов». «До выборов назначил, а потом будут другие…». Будут другие, если не будет результата. И если вы будете нарушать моральные принципы руководителя, что в нашем обществе никогда не будет приемлемо, — предупредил он.

При этом Лукашенко заявил, что отправленные в отставку руководители не должны остаться не у дел.

— Они в какой-то степени, в какой-то части неплохие руководители. Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва. На конкретных участках. Ни он, ни Матюшевский, никто не должен, если они не коррупционеры и не бездельники, остаться вне поля нашего внимания. Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства.

Лукашенко даже вспомнил бывшего министра промышленности.

— Это касается всех. И Вовка. Он же был хорошим руководителем предприятия. Но где-то он не сработал. Поэтому никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел. Если у кого-то есть желание работать, «хомут» на шею мы повесим в любой момент, и пусть тащат. Советую вам таким образом подходить к вашим подчиненным, — добавил глава государства.

Примечательно, что буквально в это же время Александр Лукашенко рассказал о том, что многие руководители, которых он отправил недавно в отставку «за воротник закладывали прилично».