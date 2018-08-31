«Даже премьер не может министром управлять. Только президент». Лукашенко назначил двух министров

Министерство финансов и министерство энергетики получили новых руководителей.

Как сообщает пресс-служба президента, Виктор Каранкевич стал министром энергетики, а Максим Ермолович — министром финансов.

— Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?» — обратился глава государства к Виктору Каранкевичу, сообщает БЕЛТА. — Бери в руки и действуй. Ты министр, тебе могут только рекомендовать, подсказывать. Даже премьер-министр не может министром управлять — это коллегиальный орган. Это президент может прийти и сказать: сделай так. Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю так, пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь, не согласую в правительстве со специалистами.

Лукашенко подчеркнул, что всегда придерживался таких подходов, в том числе по развитию Оршанского района. Однако поручения президента так и не были выполнены.

—Это последняя капля, которая переполнила чашу. Правительство нетерпимо плохо работало. Мы могли бы свалиться уже к концу года, — сказал глава государства.

Справка. Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городе Кировск Могилевской области. В 1997 году он окончил Негосударственный институт современных знаний, в 2005 году — Белорусский национальный технический университет, в 2010 году — Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1997 по 2004 год работал в должностях специалиста и ведущего специалиста в различных структурах Белорусского государственного энергетического концерна. В 2004—2006 годах — начальник финансового отдела — заместитель начальника управления финансов, учета и отчетности Белорусского государственного энергетического концерна.

С 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления Министерства энергетики Беларуси. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году — первым заместителем министра.

Максим Ермолович родился 26 июня 1977 года в Лепеле. Окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при президенте Беларуси.

В 1999 году работал государственным налоговым инспектором инспекции № 2 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому району Минска. С июля 1999 года по 2002 год занимал различные должности в Государственном налоговом комитете Беларуси (сейчас Министерство по налогам и сборам).

В 2002 году перешел работать в Министерство финансов Беларуси. Занимал должности консультанта управления анализа и планирования доходов бюджета, заместителя начальника управления — начальника отдела планирования и учета доходов бюджета главного управления налоговой политики и доходов бюджета, начальника главного управления бюджетной политики.

В 2011—2014 годах — заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до настоящего времени работал первым заместителем министра финансов.

Также Александр Лукашенко назначил:

Мирончика Дмитрия Леонидовича — Чрезвычайным и Полночным Послом Республики Беларусь в Королевстве Норвегия по совместительству;

Астапенко Владимира Аркадьевича — Чрезвычайным и Полночным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Рыбакова Андрея Алексеевича — председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии;

Алексиной Елены Ивановны — председателем Гомельского райисполкома;

Горлова Юрия Николаевича — председателем Молодечненского райисполкома;

Колесеня Дениса Сергеевича — председателем Столбцовского райисполкома;

Мартиновича Дмитрия Васильевича — председателем Быховского райисполкома;

Засемчука Леонида Ивановича — председателем Климовичского райисполкома;

Рогожника Александра Николаевича — генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";

Зарембовской Ирины Артуровны — директором ОАО "Брестский электроламповый завод";

Ребковца Ивана Григорьевича — заместителем Министра транспорта и коммуникаций;

Сикорского Артема Игоревича — директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций;

Бондарева Игоря Николаевича — генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (Объединенные Арабские Эмираты);

Гладышева Сергея Сергеевича — членом Брестского облисполкома;

Неверовского Александра Викторовича — членом Гродненского облисполкома;

Михалюка Павла Рышардовича — членом Гродненского облисполкома;

Терехова Александра Александровича — членом Могилевского облисполкома.