Дмитриев: «Люди умеют удивлять. Особенно, когда проворачивают схему, чтобы получить заказ из бюджета»

Лидер «Говори правду» попытался разобраться в одном удивительном тендере на софт по оценке рисков для АЭС.
«Люди умеют удивлять, — пишет Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке. — Например, когда проворачивают какую-то схему, чтобы получить заказ из республиканского бюджета на немелкую сумму (свыше 100 000 долларов), но даже не замарчиваются на деталях.
Вот тендер на софт по оценке рисков для АЭС. В тендере участвуют две конторы. Вроде все ок, только при ближайшем рассмотрении оказывается, что контактное лицо и адрес в обеих фирмах одни и те же. Только комнаты отличаются. Одно и то же.
Возникает пара вопросов:
1. Коррупция ли это?
2. Почему организатор закупок не отменяет тендер или просто идет на поводу (использует) неточность закона?
3. Если это не коррупция, то почему не обратились за разъяснениями в вышестоящие инстанции?»
Эти три вопроса Андрей Дмитриев собирается адресовать в Генеральную прокуратуру и антимонопольное министерство.