В Литве заработает новая система скоростных радаров: карта размещения

Система начнет работу с 1 сентября. Установлены 25 секторных радаров.

Новые радары будут вычислять не скорость на момент контроля, а среднюю скорость на всем контролируемом отрезке. Нарушителей ждет штраф. Система установлена на всех участках дороги, ведущих из пунктов пропуска из Беларуси к Вильнюсу и другим городам.

Перед каждым радаром установят предупреждения и границы контролируемого маршрута. В будущем система будет определять: застрахован ли автомобиль, есть ли у него техосмотр, объявлен ли он в розыск и заплатил ли водитель налог на дороги.

Интерактивная карта всех новых радаров (создана delfi.lt):

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